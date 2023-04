"Echtzeitalter" von Tonio Schachinger

Die traditionsreiche Wiener Eliteschule "Marianum" ist der Schauplatz von Tonio Schachingers neuem Roman. Ein beeindruckendes Gebäude in Schönbrunnergelb mit eigenem Park, Hallenbad und Tennisplatz. Hier werden die Kinder der besseren Gesellschaft unterrichtet bzw. gedrillt und gequält. Schachingers Hauptfigur, der anfangs noch kleine, rothaarige Till, hat es mit dem despotischen, wie Lord Voldemort wirkenden Dolinar als Klassenvorstand besonders übel erwischt. Strafen, Angst und Demütigungen bestimmten den Alltag der Klasse:

"Der Dolinar verbietet seinen Schülern, Freifächer und unverbindliche Übungen zu belegen, er verbietet ihnen den Kontakt zu anderen Klassen, verbietet ihren Eltern, sich in seine Erziehung einzumischen, er verbietet jede schlechte Leistung, in Deutsch oder Französisch ebenso wie in irgendeinem der anderen Fächer, und jegliche Disziplinlosigkeit, jedes ausgebliebene Grüßen auf dem Gang, jedes zu langsame Aufstehen, jedes zu rasche Gehen wird bestraft."

Doch Till findet eine Gegenwelt, in die er sich retten kann. Nach dem Tod seines Vaters flüchtet er sich in Computerspiele und er wird bald in dem Echtzeit-Strategie-Spiel "Age of Empires II" zu einem der weltweit besten Spieler. Als er in einer Szene versucht, seiner Mutter zu erklären, wie das Spiel funktioniert, ist diese ganz aufgeregt und glücklich über die unerwartete Nähe zu ihrem Sohn, ohne jedoch wirklich erfassen zu können, worum es ihm dabei geht:

"Tills Eltern haben selbst nie irgendein Computerspiel genug verstanden, um Spaß daran zu haben, oder nie genug Spaß daran entwickelt, um es verstehen zu wollen. Sie sprechen über Computerspiele, wie jemand, der nicht lesen kann, über Bücher spricht, und ihre Sorgen unterscheiden sich kaum von den Sorgen derjenigen, die zur vorletzten Jahrhundertwende ins Kino gingen und fürchteten, der Zug könne aus der Leinwand über sie hinwegrollen."

Den Konflikt zwischen den Generationen erzählt Schachinger als einen zwischen analoger und digitaler Welt, ohne jedoch die beiden Wahrnehmungswelten allzu simpel aufeinanderprallen zu lassen. Vielmehr spielt er humorvoll mit den Gegensätzen und lässt Tills Mutter – nach dem Schnupperkurs – selbst Feuer fangen. Sie räumt Peter Esterházy und Orhan Pamuk – mitsamt der Staubschicht, die sich auf den Büchern angesammelt hat – vom Nachttisch und kuriert mit dem Handyspiel "Candy Crush" ihre Schlafstörungen:

"Schon in der ersten Nacht bemerkt sie eine Verbesserung. In ihrem Kopf schwirren beim Einschlafen verschiedene Süßigkeiten herum, die es anzuordnen gilt, zu verschieben, nach und abseits der Regeln des Spiels, und sie wacht neun Stunden später auf, ohne sich an etwas anderes zu erinnern als an das fröhliche Zerplatzen der Zuckerl."

Genau wie in der Literatur gibt es eben auch beim Gamen hochkomplexe, herausfordernde und eher schlichte, beruhigende Systeme. Überhaupt geht es in Schachingers einfühlsamen und zugleich witzigen Roman nicht darum, einfache Gegensätze zu behaupten wie ‚Spielen versus Lesen‘ und deren kulturelle Bedeutung gegeneinander aufzuwiegen. Vielmehr geht es darum, wie man all die Jahre überstehen kann, in denen andere Menschen – wie der strenge Dolinar – über einen bestimmten und die eigene Individualität nur im Verborgenen, vielleicht nachts vorm Computer, aufleben darf.

"Echtzeitalter" ist ein geradezu klassischer, stilistisch fein erzählter und pointenreicher Coming-Of-Age-Roman. Denn irgendwann lernt Till zwei taffe, selbstbewusste Mädchen kennen und verliebt sich. Draußen, in der realen Welt, stellt derweil die Ibiza-Affäre den österreichischen Politikbetrieb auf den Kopf, bis die Pandemie schließlich alles lahmlegt. "Echtzeitalter" erzählt auf vielschichtige und humorvolle Weise vom Einfluss autoritärer Strukturen und davon, wie man sie überlisten kann, um seine eigenen Regeln aufzustellen und endlich – und auf gute Weise – erwachsen bzw. man selbst zu werden.