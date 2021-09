Individualismus ist kein neues Phänomen

Jeder ist ein Einzelner. Aber nicht jeder ist damit einverstanden und bereit, etwas daraus zu machen.

Einzeln sein bedeutet nicht automatisch Isolation – oder Ausgestoßen sein.

"Einzeln sein bedeutet, dass man zwar immer irgendwo dazugehört, doch auch imstande ist, für sich allein stehen zu können, ohne seine Identität nur in einer Gruppe zu suchen oder seine Probleme nur auf die Gesellschaft abzuwälzen. Es bedeutet auch, Abstand halten und womöglich auf Zustimmung verzichten zu können."

Rüdiger Safranski macht in seinem neuen Buch "Einzeln sein" schnell klar, dass dieses Phänomen keine Mode, keine Geburt des 21. Jahrhunderts ist. Er beginnt seine historische Indizienkette im Zeitalter der Renaissance.

"Der Individualismus der Renaissance bedeutet, dass der Einzelne ermuntert oder auch gezwungen wird, sich seiner selbst bewusst zu werden, weil die traditionellen Bindungen, Gesetze und Glaubenswelten ihre Autorität verlieren."

Eine Dynamik der Selbstbehauptung

Also schon früh, vor rund 600 Jahren lässt sich eine Tendenz ausmachen, die heute so stark ausgeprägt ist wie vielleicht nie zuvor. Und noch eine Beobachtung zum Damals erinnert verdächtig an unsere Gegenwart:

"Das städtische Leben mit der Vielfalt der konkurrierenden Individuen war ein Brutkessel der Vitalität. In Gang gesetzt wurde eine ungeheure Dynamik der Selbstbehauptung und der Selbststeigerung."

"Eine existentielle Herausforderung" nennt Rüdiger Safranski sein Buch im Untertitel. Damit meint er wohl nicht nur sich selbst, sondern uns, jede und jeden, alle, die schon mal Erfahrungen mit dem "Einzeln sein" gemacht haben.

Allein sein durch die Jahrhunderte

Safranski interessiert sich besonders für die unterschiedlichen Wandlungen, die das Allein- bzw. Einzeln sein in den letzten Jahrhunderten durchlaufen hat: bei Martin Luther, bei Jean-Jacques Rousseau bis zu Jean-Paul Sartre und Ernst Jünger. Ungewöhnlich modern erscheinen bis heute die Ansichten des französischen Philosophen Michel de Montaigne aus dem 16. Jahrhundert:

"Ihm ist das eigene Selbst keine Bedrohung, sondern zunächst einmal eine Zuflucht."

Für Montaigne gibt es nicht "den" Menschen, sondern nur "die" Menschen – als eine Vielzahl von Individuen.

"Kein Ding ist wie das andere, sie sind zumindest im Blick auf die jeweilige Position im Raum oder der Zeit nach verschieden. Daraus ergibt sich eine Skepsis gegen die Allgemeinbegriffe, die in einer geistigen Sphäre gebildet werden, die aber nicht mit der Wirklichkeit, die immer konkret und einzeln ist, verwechselt werden darf."

Skepsis gegenüber allgemeinen Begriffen führt nicht automatisch zu Fake News, sondern mündet in einer kritischen Haltung jedes Einzelnen.

Unaufgeregte, strukturierte Lesung

Rüdiger Safranski sieht im "Einzeln sein" die Geburt des modernen Individualismus. Auch in diesem neuen Buch gelingt es ihm, komplexe Sachverhalte auf anschauliche Weise darzulegen. In der Hörbuchfassung findet er dafür in Frank Arnold einen bestens geeigneten Sprecher.

Arnold liest den ungekürzten Text, also rund 250 Seiten, wunderbar unaufgeregt. Gleichzeitig meidet er jeden einschläfernden Duktus – bei Sachbüchern eine stets lauernde Gefahr. Selbst komplexe Zusammenhänge sind beim Hören immer gut nachvollziehbar, Arnold strukturiert sehr klar. Das zeigt sich etwa, wenn vom Einzelnen die Rede ist, der Teil einer Masse wird.

"In der Masse, unter der Macht der Ansteckung und unter dem Schutz der Anonymität, ist der Mensch imstande, Dinge zu tun, die er als Einzelner nie tun würde. […] Wenn der Mensch sich von der Last befreit, ein Einzelner zu sein, wird die Masse selbst zum handelnden Subjekt. […] Sobald die Masse besteht, will sie aus mehr bestehen. […] Deshalb wird beim Aufruhr auch alles zerschlagen und zerstört, was zur Grenze gehört, wie Fensterscheiben und Türen, oder was an Grenzen erinnert, seien es Gefäße oder Akten."

Detailliertere Betrachtung der Gegenwart fehlt

Frank Arnold liest Safranskis Text mit behutsamen Nuancen, er schauspielert nicht, indem er einzelne Abschnitte vergrößert oder verkleinert. Seine Kunst besteht darin, den sachlichen Text mit gleichbleibender Überzeugung und einer gewissen Wärme zu vermitteln. Das wirkt authentisch und macht viele Beobachtungen plausibel.

Ein Manko bleibt am Ende aber doch: Safranskis Buch verliert sich am Schluss zu sehr im Vagen, denn es spart die Gegenwart, das "Einzeln sein" im digitalen Zeitalter, weitgehend aus. Stattdessen deutet es nur einzelne Gefahren an. Hier hätte man sich eine detailliertere Betrachtung gewünscht: