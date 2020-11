Vita Sackville-West, Laelia Goehr: Gesichter. Portraits einiger Hunde.

Aus dem Englischen von Helmut Ettinger.

Verlag Blumenbar, Berlin 2020.

192 Seiten, 16 Euro.

Ein Gemeinschaftsprojekt zweier Künstlerinnen

Der Titel ist wörtlich zu verstehen: In kunstvollen schwarz-weiß Fotografien und persönlichen literarischen Texten werden Hunderassen vorgestellt. Vom Afghanischen Windhund bis zum Yorkshire Terrier über Cocker-Spaniel und Boxer, Dackel und Schäferhund. Der Band ist ein Gemeinschaftsprojekt zweier Künstlerinnen: Der Autorin Vita Sackville-West und der Fotografin Laelia Goehr.

Die wurde 1908 in eine wohlhabende jüdische Familie in Kiew geboren, floh als Kind mit den Eltern vor den Bolschewisten nach Berlin und von dort 20 Jahre später vor den Nazis nach England. Sie war eigentlich Musikerin – wie ihr Mann der Komponist Walter Goehr, ein Schüler Schönbergs – in London wurde sie dann aber zur begabten Fotografin. Und porträtierte – nicht zuletzt Hunde. 2004 ist sie gestorben.

Vita Sackville-West war nicht nur eine berühmte Gartengestalterin und vielschreibende Autorin, sondern auch die zeitweilige Geliebte von Virginia Woolf. Die sie unsterblich machte, indem sie sie in der Titelfigur ihres berühmtem Romans Orlando verewigte.