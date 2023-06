"Sonnenaufgang mit Giraffen" von Lynda Rutledge

Der halb verhungerte Junge am New Yorker Hafen kann es kaum fassen: der große Sturm die Stadt verwüstet, Schiffe an der Kaimauer zertrümmert, ihn selbst grün und blau geschlagen – aber er hat überlebt. Und wie ein Wunder auch diese riesigen, exotischen Tiere auf einem Frachter aus Afrika: Zwei Giraffen. Eine steht noch aufrecht, die andere liegt verendet zu seinen Füßen.

"Bis der Kadaver ein kastanienbraunes Auge aufschlug und zu mir hochguckte. Der To­desblick aus diesem Auge jagte mir einen Schauder über den Rücken."

Also nicht tot, nur verwundet. Zum Glück, denn die beiden Giraffen sind vom Zoo in San Diego bestellt, am anderen Ende des Kontinents, in Kalifornien – das Ziel auch des siebzehnjährigen Woody Nickel. Er ist allein, seine Familie elend umgekommen, Opfer der großen Dürre im Farmland des Mittleren Westens. Also versteckt er sich in dem ramponierten Kastenwagen, der die Riesentiere weitertransportieren soll, wird entdeckt und verjagt, schleicht sich immer wieder zurück. Denn nach kürzester Zeit geht es ihm nicht nur um sein Traumland – er ist infiziert von einer unerwarteten und unverbrüchlichen Liebe: Zu den beiden Giraffen.

"Hast du je einem Tier in die Augen gesehen? Ein Haustier versucht, einen zu durch­schauen (…) Bei einem Wildtier bleibt einem das Herz stehen (…) Doch der Blick der Giraf­fe war anders. Es schien weder Angst noch eine Absicht darin zu liegen. (…) Sie roch nach Fell... und Meer ... und süßem, fremdartigen Dung."

Verliebt ist Woody aber auch in eine junge Fotografin, die dem Truck mit ähnlicher hals­brecherischer Hartnäckigkeit folgt wie er selbst. Schließlich springt er sogar als Fahrer ein. Denn seine tierischen Schützlinge vertrauen ihm, zum widerwilligen Erstaunen ihres knurrigen Betreuers, einem alten Mann vom Zoo in San Diego. Die 1200 Kilometer lange Fahrt schweißt sie zusammen, begeistert gefeiert von Menschen, die noch nie eine lebende Giraffe gesehen haben, von sensationsgeladenen Zeitungsberichten, oft aber tödlich bedroht: durch zu niedrige Eisenbahnbrücken, Wasserfluten, halsbrecherische Umwege, durch Diebe, wie die von einem Wanderzirkus, oder durch einen durch­geknallten Tierjäger, der genau weiß,

"dass mich hier niemand aufknüpft, nur weil ich irgendein Vieh erschieße – und eine Giraf­fe ist Vieh. Wenn Sie sich also nicht entscheiden, Mister, dann erschieße ich eine davon und verfüttere sie an die Biester, die ich schon hier hab."

Doch so spannend dieser ungewöhnliche Reisebericht auch sein mag – berührend wird er erst durch die herzerwärmende Beziehung zwischen den beiden Tieren und den Menschen. Nicht nur Woody und der alte Mann sind ihnen verfallen – sie bringen in den Gutwilligen durch ihre Sanftheit, ihren klugen Instinkt, ihr Ausgeliefertsein in den etwas zum Klingen, das weit über alle Hilfsbereitschaft hinausgeht. Wie bei der schwarzen Familie mit den sieben riesi­gen Söhnen und der kleinen Enkelin, ihre Retter, draußen im Nirgendwo – bis zum Ende sei­nes Lebens sieht Woody sie vor sich:

"Die Giraffen, die ihre Hälse in Honey Bees Richtung ausstreckten, Honey Bee, die ihnen von ihrem Posten auf den Schultern von Siebter Sohn hinterherwinkte, und Big Papa und seine Söhne, die alle zusammengekommen waren, um uns sicheres Geleit zu geben."

Dieser Road-Trip von 1938, quer über den ganzen Kontinent, ist auch eine Reise ins Herz des Landes, in das Amerika der großen Wirtschaftskrise und des beginnenden Zweiten Weltkriegs. Lynda Rutledge erzählt von Armut und Hoffnung, von Hass und unerwarteter Menschlichkeit, und hat mit „Sonnenaufgang mit Giraffen“ einen Roman geschrieben, ihren ersten, der durch Tiefe, Phantasie und Herz ebenso besticht wie durch seine schriftstellerische Souveränität. Sein Herz und damit sich selbst entdeckt auch der junge Ich-Erzähler. Nach dem Krieg kehrt Woody Nickel, gezeichnet und desillusioniert, wieder nach San Diego zurück, in den Zoo.