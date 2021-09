Witze über die Liebe

William Henry Devereaux Jr., genannt Hank, kennt nur ein Mittel um die Probleme seines Lebens zu bewältigen: er nimmt sie einfach nicht ernst. Zum Beispiel die Diskussion mit seinem Freund Teddy.

"Es war eine ziemlich absurde Situation: Zwei mittelalte Männer – wir waren auch damals schon mittelalt -, die in einer Bar in Railton, Pennsylvania, saßen und darüber diskutierten, wie viel Liebe genug sei, wie viel mehr jemand verdiente."

Das heißt: vor allem diskutierte Teddy. Ernsthaft und leidenschaftlich. Einer von denen, die glauben,

"über Liebe dürfe man keine Witze machen. Mir hingegen ist schleierhaft, wie man keine Witze über Liebe machen und gleichzeitig behaupten kann, man hätte Sinn für Humor."

Zynischer Professor - und Fachbereichsleiter

Über den verfügt Hank allerdings im Überfluss – zur Verzweiflung seiner Umgebung. An einer kleinen fiktiven Universität in der kleinen fiktiven Stadt Railton, Pennsylvania, lehrt er als Professor "creative writing", soll also angehenden Schriftstellern ihr Handwerk beibringen. Als Zyniker bezweifelt er, dass man das überhaupt kann, und stößt seine Studenten mitsamt ihrem schöpferischen Eifer sadistisch-vergnügt von einer Verwirrung in die andere.

Genau wie seine Kollegen in der anglistischen Abteilung, die ihn – zu ihrer eigenen und seiner Überraschung - zum Fachbereichsleiter gewählt haben. Ausgerechnet er als Anlaufstelle für einen aufgeregten, partiell verzankten, neidischen und angstgeschüttelten universitären Hühnerhaufen! Dessen größte Sorge: Jobverlust durch neue Sparmaßnahmen.

"Im April greift die Paranoia unter dem akademischen Personal um sich, nicht, dass die normale Paranoia nicht ausreichen würde, ihnen auch in entspannteren Monaten selbst einen herrlichen Sonnentag zu verderben. Aber im April ist es am schlimmsten."

Ein Skandal führt zu absurden Missverständnissen

Vor allem weil das Gerücht kursiert, es gäbe eine Liste mit den Namen möglicher Job-Verlierer. Hank hat so eine Liste zwar nie geschrieben, aber das glaubt ihm keiner. Er wiederum glaubt, dass alles laufen wird wie in den vergangenen Jahren und im letzten Augenblick noch irgendwer irgendwie das fehlende Geld locker macht.

Deshalb beobachtet er mit dem größten Amüsement Gezeter und Intrigen – bis er stolpert: vor der laufenden Kamera eines Fernsehteams droht er, jeden Tag einer der Gänse auf dem Campusteich den Hals umzudrehen, wenn nicht bald das neue Budget vorgelegt wird. Er hat es als Witz gemeint, für andere ist es ein Skandal – und der Beginn einer Folge abstruser Missverständnisse.

"Dieser Tag ist bereits der schlimmste Monat meines Lebens und dabei ist er noch nicht einmal vorbei."

Verstärkt wird alles durch eine kurze Reise seiner schönen, liebevollen Frau Lily, die ihn sonst immer wieder zur Vernunft bringt:

"Du kannst ein solches Arschloch sein."

Realismus gepaart mit Slapstick

Dazu das drohende Aus der Ehe seiner Tochter, erodierende Beziehungen zwischen mehreren Freundespaaren, die Demenz seines Vaters und die Übergriffe seiner selbstherrlichen Mutter, ein Kurzaufenthalt im Gefängnis und – nicht zuletzt – die Probleme mit der Prostata, die ihn in den unpassendsten Momenten auf die Toilette treiben.

Realismus also gepaart mit Slapstick und mit einer so köstlich weisen Selbstironie erzählt, dass beim Lesen das anfangs stille Amüsement in hörbares Glucksen übergeht.

Am Tiefpunkt wird Bilanz gezogen

Als Henry William Devereaux jr. schließlich in der Falle sitzt, hoch über seinem asbestverseuchten Arbeitszimmer, am Tiefpunkt eines ohnehin grotesken Tages, zieht er Bilanz:

"Die übereinstimmende Ansicht sowohl meiner Freunde als auch meiner Feinde, ich sei außer Kontrolle, eine tickende Zeitbombe, würde ich dickköpfig, wie ich bin, noch immer gern zurückweisen."

Ansonsten aber ist er fünfzig Jahre alt, Leiter eines großen akademischen Fachbereichs und normalerweise angemessen gekleideter Autor eines durchaus erfolgreichen Buches.

"Und ich sollte nicht in uringetränkten Hosen im Hohlraum unterm Dach unserer Fakultät gefangen sein und davor Angst haben herunterzusteigen."

Herrlich ironisch mit einem Hauch Melancholie

"Mittelalte Männer" – im Original "Straight Man" - nimmt eine Sonderstellung ein in Richard Russos Werk. Seine anderen nicht minder komischen Romane wie "Diese gottverdammten Träume" oder "Ein Mann der Tat" sezieren das Leben in heruntergekommenen amerikanischen Kleinstädten – dieser hier das auf einem Universitätscampus. Auch so etwas wie eine kleine Stadt, voller skurriler Typen - und dazu noch ins Groteske übersteigerter Spiegel der Erfahrungen, die der Autors selbst an mehreren Provinzuniversitäten gemacht hat.

Ein herrlich ironischer Roman mit einem Hauch Melancholie und einem dem Genre entsprechend alles andere als tragischen Ende – nicht zuletzt mit Hilfe von Hanks kluger Ehefrau: