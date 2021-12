Schriftstellerin und Essayistin

Arundhati Roy ist in Deutschland, wie auch in den USA und in Großbritannien, vor allem als Autorin von Romanen bekannt. In ihrer Heimat Indien hingegen gilt sie als streitbare Essayistin. Von den einen wird sie hochgeschätzt, von den anderen regelrecht verdammt. Ihre Sammlung von neun Essays, entstanden zwischen 2018 und 2020, hat sie "Azadi. Faschism. Fiction." genannt, der deutsche Titel lautet: "Azadi heißt Freiheit".

Denn "Azadi" bedeutet Freiheit auf Urdu, einer der vielen Sprachen, die in Indien gesprochen wird. Es ist ein Wort persischen Ursprungs, aber es gibt es auch in Hindi und Punjabi. Demonstranten riefen "Azadi" im Iran, in Kashmir, Frauen skandierten es bei Demonstrationen in Indien. Muslime schrieen es heraus, nachdem das indische Parlament ein höchst umstrittenes Einbürgerungsgesetz beriet, das es Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jains sowie Christen ermöglichten sollte, Staatsbürger zu werden, Muslimen aber nicht.

Essays so packend wie Romane

Stets ist Arundhati Roy beim Schreiben der Essays bewusst gewesen, dass sie immer auch Schriftstellerin ist:

"Für jedes Essay suchte ich nach einer Form, nach Sprache, nach Struktur und Erzählung. Konnte ich so packend über Bewässerung schreiben wie über Liebe und Verrat und Kindheit? Über die Versalzung des Bodens? Über Entwässerung? Über Staudämme? Ernten? Über Strukturanpassung und Privatisierung? Über Dinge, die das Leben einfacher Menschen beeinflußen?"

Es gelingt Arundhati Roy, ihre Essays ebenso packend zu schreiben wie ihre Romane. Politik, so schreibt sie dem Essay "Die Sprache der Literatur", habe sich immer auch in ihren Romanen niedergeschlagen.

Etwa in "Das Ministerium des äußersten Glücks". Denn die Personen in diesem Buch kommen aus verschiedenen Schichten, sprechen verschiedene Sprachen. Sie repräsentieren Pluralismus statt "eine Nation, eine Religion, eine Sprache". So lautet die Parole der Hindu- nationalistischen Partei des Premierministers Narendra Modi lautet, der Partei, die derzeit an der Regierung ist und die nicht nur die Freiheit der Moslems brutal beschneidet, sondern das demokratische Indien in ein faschistisches Land verwandeln will, wie Arundhati Roy schreibt.

Populismus und politische Krisen

Sie beschäftigt sich - und das macht die Lektüre dieser Essays auch für die Leser in aller Welt so interessant - mit dem soziopolitschen Klima unserer Zeit, dem Populismus, in dessen Schatten in vielen Ländern rechts gerichtete Ideologien aufsteigen. Darum geht es in ihrer Essaysammlung, sowie um die fortwährende politische Krise in Indien. Indien ist ihre Herzensangelegenheit.

"Was ist mit meinem Land, meinem armen, reichen Land Indien, das irgendwo zwischen Feudalismus und religiösem Fundamentalismus, Kastenwesen und rechtsextremen Hindu - Nationalisten regiert wird?"

fragt sie in dem Essay "Die Pandemie ist eine Pforte". Das wahre Indien hat sich der Welt in den Zeiten von Covid 19 gezeigt:

"Während eine entsetzte Welt zuschaute, offenbarte sich Indien in all seiner Schande - seiner brutalen, strukturellen, sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit, seiner gefühllosen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden."

Ein Schrei nach Gerechtigkeit

Die Reichen schotteten sich ab. Über Nacht wurde ein Lockdown verhängt. Millionen von Wanderarbeiter machten sich auf den Weg nach Hause. Zu Fuß. Denn es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Die Politik hatte sie offenbar vergessen. Wie viele von Ihnen gestorben sind, an Corona, vor Hunger und Erschöpfung, das weiß niemand.

Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit nennt Arundhati Roy die Politik Narendra Modis. Lange Zeit hatte er die Corona Gefahr nicht gesehen, hat beschwichtigt, nichts unternommen, dann zu drastischen Massnahmen gegriffen, die vor allem die Ärmsten der Armen trafen.

"Azadi" ist ein Schrei nach Gerechtigkeit. Arundhati Roy ist zornig, erbost. Sie wägt nicht ab, sie ist radikal in ihren Ansichten. Gerade das macht die große Wirkung ihrer brilliant geschriebenen Essays aus.