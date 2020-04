David Rothenberg - Stadt der Nachtigallen – Berlins perfekter Sound

"Nachtigallen"

Die kleinen Sänger, die morgens das Licht begrüßen, haben längst die Schlafplätze aufgesucht, wenn dieser Sänger die Stimme erhebt.

Die unscheinbaren Nachtigallen haben ein riesiges Repertoire. Ihr inbrünstiger Gesang fasziniert und bezaubert. Wer ihnen zuhört, kommt ins Träumen, denn sie singen zur blauen Stunde, wenn es langsam dunkel wird.

"Jedes Jahr im Frühling kehren die Nachtigallen aus ihren Winterquartieren in den tropischen Regionen Afrikas zurück in unsere Gefilde. Im März brechen sie auf, überqueren die Sahara und das Mittelmeer und erreichen gegen Mitte April ihre Brutgebiete in Europa. Auf dieser Reise legen die kleinen Vögel, sie sind nur etwa so groß wie ein Spatz, bis zu 5500 Kilometer zurück."

Das Liebeslied der Nachtigallen

Eva Mattes

Eva Mattes, eine menschliche Stimme, der man sich gerne anvertraut, was immer sie erzählt, hat diesmal den sachlichen Part. Sie berichtet vom Leben der der kleinen Vögel, die den betörenden Sound erzeugen.



Die Großstadt Berlin ist ihnen zur Heimat geworden, weil das viele Grün, das es dort gibt, Ruhe und Abgeschiedenheit bietet. Viele Sträucher und undurchdringliches Gebüsch – ideal für Bodenbrüter wie die Nachtigallen. Die Männchen singen im April und im Mai, um die Weibchen anzulocken.

Der amerikanische Musiker David Rothenburg hat sich vom Liebeslied der Nachtigallen faszinieren und anregen lassen. Ihm ist aufgefallen, dass die Vögel sich nicht von den Klängen, die das Saxophon hervorbringt, stören lassen. Ganz im Gegenteil, es scheint, als regten sie sie an.

"Ich glaube, zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe ich Nachtigallen in Helsinki. Der Frühling kam überraschend, und plötzlich Ende Mai, Anfang Juni und in den Bäumen, mitten in der Stadt machten diese Vögel die ganze Zeit Rabatz. Boo boo too too…"