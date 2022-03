Eigen im besten Sinne des Wortes

Das Label "Schreibschulenprosa", mit dem Romane von Absolventen der Literaturinstitute in Leipzig oder Hildesheim gern versehen werden, ist kein Gütesiegel. Den so etikettierten Büchern wird häufig vorgeworfen, konfektioniert und gleichförmig zu sein, ohne eigene Stimme und Stil.

Verena Roßbacher hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, und sie unterrichtet seit einigen Jahren am schweizerischen Pendant in Biel. Doch Zeitgeistvorgaben und Schreibmoden haben sie nie interessiert.

Im Gegenteil, ihre Romane sind eigen im besten Sinne des Wortes. Ihren anarchischen Überschwang hat sie zwar zugunsten eines stringenteren Plots nach und nach gezügelt. Aber voller schräger und witziger Einfälle ist auch ihr neuer opulenter Roman.

Eine eigenwillige Ich-Erzählerin

Im Mittelpunkt steht eine Frau, die im Marketing einer Berliner Food-Company arbeitet und frohgemut seit 43 Jahren durch ihr Leben stolpert. Charly Benz ist lustig, schräg und schlagfertig, obwohl vieles für sie nicht gerade perfekt läuft.

Sie hat keine Liebesbeziehungen und keine Kinder, mit Freundschaften tut sie sich schwer. Ihr einziger Vertrauter ist der sechzigjährige Herr Schabowski, der sich auf Menschen mit Postangst spezialisiert hat und auch für Charly Benz die Briefe öffnet, weil sie sich vor Überraschungen fürchtet.

Diese eigenwillige Frau ist in Verena Roßbachers Roman zugleich die Ich-Erzählerin, und sie liebt es, wortreich und verschlungen Auskunft zu geben.

"Ich schob mein kaputtes Fahrrad und ging unter den Bäumen am Wasser entlang, die ersten Blätter verfärbten sich und segelten lautlos auf den Weg, und plötzlich erschien mir mein kaputtes Fahrrad wie ein Symbol. Ein Symbol für mein Leben nämlich, und kein erbauliches. Hätte ich beispielsweise ein Fahrrad von Schindelhauer, Modell Ludwig, neben mir hergeschoben, wäre es ein ganz gutes Symbol gewesen, ich wäre dann auch nicht neben ihm hergelaufen, ich wäre gefahren, gebraust."

Plötzliche Veränderungen

Charly hat sich eingerichtet in ihrem "verregneten Leben". Doch dann geraten viele Dinge gleichzeitig ganz gehörig durcheinander, und nichts bleibt wie es ist. Bei einer Familienaufstellung begegnet die Ich-Erzählerin ihrem Jugendschwarm wieder und taucht ein in ihre komplizierte und schmerzliche Familiengeschichte.

Plötzlich hat sie gleich drei Liebhaber und wird schwanger, ohne jedoch zu wissen von wem. Schabowski erhält eine tödliche Krebsdiagnose und entdeckt zusammen mit Charly nicht nur alternative Heilmethoden, sondern mehr noch: die Freude am Leben. Der Sterbenskranke bleibt dabei bis zuletzt handlungsfähig. Statt auf die Intensivstation schickt ihn die Autorin an der Seite seiner hochschwangeren Freundin, für die er zum Vater-Ersatz wird, nach Bad Gastein. Charly, die sich permanent in einem Bereich der Überforderung bewegt, hat hier überraschend ein Hotel geerbt.

"In immer variierender Reihenfolge machte ich mir Gedanken um Schabowski und seine Krankheit, ich dachte an mich und dieses Reiskörnchen, das in mir herumpaddelte, ich dachte an meinen toten Vater und das Hotel, ich dachte an die potenziellen Väter des Reiskörnchens, ich dachte daran, dass es unmöglich war, all diese vertrackten Dinge irgendwie zu lösen. Eines von diesen Dingen hätte mir völlig gereicht. Beispielsweise eine Hotelerbin zu sein."

Üppig und mit feinem Humor geschrieben

Auch für einen Konfektions-Roman hätte eines dieser Dinge gereicht. Aber Verena Roßbacher verfolgt ihr ganz eigenes Schreibprogramm: Sie mag es üppig und liebt Exkurse. Dabei haben die Abschweifungen und Übertreibungen ihrer redegewandten Hauptfigur, mit denen sie tief in die eigene Vergangenheit hinabsteigt, durchaus eine Funktion. Charly hält derart die Neugier ihres Gegenübers, meist ist es Herr Schabowski, wach – so wie Verena Roßbacher das Interesse ihrer Leser.

Bei allem sprachlichen und energetischen Überschuss hat sie die Fäden dabei fest in der Hand und die großen Themen im Blick. Mit feinem altwienerischem Humor erzählt sie vom Sterben und vom Geborenwerden, von familiären Verstrickungen und freundschaftlicher Geborgenheit.