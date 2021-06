Was den Karst so faszinierend macht

Wer das Wort "Karst" hört, denkt in der Regel an die Landschaft zwischen dem italienischen Triest und dem slowenischen Ljubljana – eine Gegend, die einst zur Habsburgermonarchie gehörte und die in der Tat namensgebend wurde für das geologische Phänomen des Karsts mit seinen unterirdischen Höhlen und seinen kargen, stark erodierenden Oberflächenformationen.

Rilke schrieb dort im Karst seine Duineser Elegien, Peter Handke wurde er zur Kindheits- und Sehnsuchtslandschaft. Und der Krimiautor Veit Heinichen lässt seit vielen Jahren seinen Kommissar Proteo Laurenti rund um Triest ermitteln. Was aber macht den Karst jenseits der wissenschaftlichen Geologie so interessant, dass man ein ganzes Buch darüber schreibt?

"Karst bildet die Berührungsfläche zwischen Wasser und Stein, eine elementare Schwelle, an der zwei einander fremde Elemente sich durchdringen und in ihrer verwickelten Diffusion eine nicht vorhersagbare, permanent sich verändernde Landschaft formen. Wie das Wasser den Stein erweicht, der Stein das Wasser leitet, so durchdringen sich hier Oberfläche und Unterwelt, wird der Erdboden verschluckt, während zugleich die Unterwelt offen zutage tritt. Diese permanente, beinahe planmäßige Verwirrung des Gegebenen, in der das Feste flüssig, das Flüssige fest wird, die eine herausfordernd bizarre, zwischen Schauder und Schönheit changierende Formensprache hervorbringt, das bildet die Faszination des Karsts"

"Kein Weg, außer man geht ihn"

Oder anders gesagt: Der Karst ist in seiner Brüchigkeit, in seiner Fragmentarität, Sinnbild unserer modernen Welt, in der das Ganze nicht mehr zu haben ist. "Liquid modernity" nannte der Soziologe Zygmunt Bauman diesen Zustand, in dem alles fortwährend im Fluss und deshalb flüchtig ist.

Jan Röhnert ist fasziniert von diesem unsicheren Boden unter den Füßen, und deshalb beschließt er, diese Landschaftsform in allen vier Himmelsrichtungen zu erkunden: den Karst im Südharz, den Karst an der Adria und im französischen Zentralmassiv sowie die Kalklandschaften rings um Nordhausen im Thüringischen. Und er will sie gehend erkunden, denn:

"Es gibt im Karst keinen Weg, außer man geht ihn. Die Wege im Karst sind nur zu Fuß zurückzulegen."

Literarische Wanderbegleitungen

Wegbegleiter sind ihm dabei nicht nur geologische Schriften, sondern jede Menge Literaten, die sich dem Phänomen Karst erzählend oder in Gedichtform genähert haben: Von Adalbert Stifter bis Handke, von Wieland bis Rilke reicht das Spektrum der Dichter, die hier zu Wort kommen, und nach der Lektüre von Röhnerts Buch ist man geradezu begierig darauf, die einschlägigen Bücher von Julien Gracq oder Hanns Cibulka zu lesen.

Jan Röhnert gibt sich durchaus als literaturwissenschaftlich bewanderter Wanderer zu erkennen, und gelegentlich hat man den Eindruck, als überlagere das bereits Geschriebene die persönliche Karstwahrnehmung.

"Ich habe dort beim Gehen das vielfach von Peter Handke aus dem Karst beschriebene Gefühl kennengelernt, als würde die räumliche und zeitliche Kompassnadel verrücktspielen, als sei im Karst die herkömmliche Orientierung außer Kraft gesetzt, als wäre ich zwischen den Trichtern und Dolinen zum Umherirren und Auf-der-Stelle-Treten gezwungen."

Der menschliche Blick auf die Natur

Röhnerts Buch ist in der wunderbaren Reihe "Naturkunden" des Berliner Verlags Matthes & Seitz erschienen, und es versucht sich in der Tat an einem "Nature Writing" nach angelsächsischem Vorbild – einem Schreiben, das die Natur eingehend erkundet und dabei doch nie außer Acht lässt, dass es vor allem vom Menschen erzählt – und von seinem Blick auf eine Natur, die ihn selbst mit einschließt.

"Der Karst, sobald er von Menschenhand beansprucht wird, ist weder eine natürliche noch eine unschuldige Landschaft. Gibt es überhaupt unschuldige Landschaften?"

Zeichen der Menschheitsgeschichte

Neben den erdgeschichtlichen Zeichen finden sich immer wieder die Verwerfungen der Menschheitsgeschichte: In den Steinbrüchen und Höhlen des thüringischen Karsts steckt die Erinnerung an Konzentrationslager wie das berüchtigte Mittelbau-Dora, wo die Nazis die V2-Raketen fertigen ließen. Und in den slowenischen Karstschluchten wurde der Widerstand gegen die NS-Besatzer brutal unterdrückt. Es gab sogar eine Karstjägerdivision der SS.

Der Wahrnehmung ihren Lauf lassen

Was Jan Röhnert als originärer Nature Writer wirklich kann, stellt er vor allem im Kapitel über den Karst in seiner Thüringer Heimat unter Beweis. Während sein Text in den anderen Karstregionen oft ein wenig arg ächzt unter dem Ballast des Gelesenen, lässt er hier seiner Wahrnehmung deutlich ungehinderter ihren Lauf: