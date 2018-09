Robert Seethaler - Das Feld

Ein Friedhof hat dem Buch seinen Titel gegeben. Das Feld, so nennen die Bewohner von Paulstadt den ältesten Teil ihres Friedhofs. Paulstadt, eine Kleinstadt, die überall liegen könnte, in Deutschland, in Österreich, der Autor Robert Seethaler hat sie erfunden. Auf einer Bank dort sitzt ein Mann, der sich ausmalt, was die Toten erzählen würden, könnten sie nochmal auf ihr Leben blicken.

Robert Seethaler gibt ihnen eine Stimme, lässt sie sprechen: ein Kind, einen Pfarrer, eine über 100-Jährige, einen Autohändler, einen Spielsüchtigen. Eine Frau, die ihren Mann dafür liebt, dass er ihre Hand gehalten hat, ein ganzes Leben lang, bis zum Schluss. Dazu einen, der sein Leben lang denkt, man müsste mal raus hier und dennoch bleibt. "Ich war vernünftig genug", sagt der Gemüsehändler der kleinen Stadt, "meine Träume nicht zu erfüllen".

29 Menschen, 29 Lebensgeschichten, keine hat mehr als zwölf Seiten. Eine besteht sogar nur aus einem Wort.

Die Bewertung

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Robert Seethaler lässt seine Toten fast beiläufig erzählen, wortkarg manche. Man wartet beim Lesen vergeblich, das Bedauern der Menschen zu spüren, dass sie nicht mehr aus ihrem Leben gemacht haben. Oder ist es eher die heimliche Sehnsucht des Lesers, wie es hätte sein können, hätten sie nur…? Wenn ich auf mein Leben irgendwann zurückblicke, wovon würde ich erzählen? Wäre es eine Geschichte, die Erinnerung an einen Moment, an ein bestimmtes Gefühl? Genau das macht die Qualität dieses Buches aus. Die sanfte Wucht des Persönlichen, die in jeder einzelnen Geschichte liegt.

Nein, das ist kein Buch, das man besser im November, in einem dunklen Monat, womöglich noch am Totensonntag empfiehlt. Das Leben passiert doch auch nicht nur im November, sondern genau jetzt. Wir haben zwei Leben, hat mal jemand gesagt. Und das zweite beginnt, wenn man merkt, dass man nur eines hat. Könnte ein Satz von Robert Seethaler sein.

Der Autor

Der österreichische Autor ist einer meiner Lieblingsautoren, ich habe schon etliche seiner Romane, auch seine ersten, hier bei WDR 2 empfohlen. Einen Bestsellererfolg hatte er mit "Der Trafikant". Sein neues Buch "Das Feld" stand sofort auf der Bestsellerliste des Spiegel.

Robert Seethaler

Das Feld

Verlag: Hanser Berlin

