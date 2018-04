Roald Dahl - Love from Boy

Sein oft schwarz eingefärbter Humor zeichnete den Briten Roald Dahl als einen der anregendsten und schlicht vergnüglichsten Erzähler des 20. Jahrhunderts aus. Auch wenn er heute in erster Linie für seine in Millionenauflagen verbreiteten Kinderbuchklassiker wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" oder "Der fantastische Mister Fox" bekannt ist, sollte man den abgefeimten Menschenkenner Roald Dahl literarisch nicht unterschätzen.

Über 40 Jahre korrespondierte Dahl im Wochenrhythmus mit seiner Mutter, ließ sie teilhaben an seinen Abenteuern als Schüler und Soldat, Diplomat und Schriftsteller. Die jetzt unter dem Titel "Love from Boy" veröffentlichte Auswahl aus Dahls Briefen an seine Mutter ist die intellektuelle Autobiographie eines der faszinierendsten Schriftstellers des 20. Jahrhunderts und zeigt einen Menschen, der in seinem Leben keine langweilige Zeile schrieb.