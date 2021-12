Die Nacht der Herrlichkeit

1897, mit 22 Jahren, schreibt Rainer Maria Rilke ein Gedicht mit dem Titel "Advent".

"Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt

und manche Tanne ahnt wie balde

sie fromm und lichterheilig wird.

Und lauscht hinaus: den weißen Wegen

streckt sie die Zweige hin – bereit

und wehrt dem Wind und wächst entgegen

der einen Nacht der Herrlichkeit."

Diese "Nacht der Herrlichkeit", das Weihnachtsfest, zieht Rilke alle Jahre wieder magisch an – und nicht nur ihn, wie er in einem Brief vom Dezember 1906 schreibt:

"Als ich eines Weihnachtsabends einmal allein in einer fremden Stadt herumging, völlig unparteiisch, da schien mir, als hätten sogar die Hunde Anteil daran und erwarteten etwas einigermaßen Wunderbares, ihrem Geschmack und Vorstellungsvermögen entsprechend."

Eigenwillige Weihnachts-Darstellung

Zu Rilkes eindringlichsten, aber auch eigenwilligsten Weihnachts-Darstellungen zählt "Das Christkind", eine Erzählung aus der Sammlung "Am Leben hin". Die erste Veröffentlichung war 1897 kurioserweise in russischer Sprache erfolgt. Denn die Redaktion der Zeitschrift "Gartenlaube" hatte zuvor einen Druck abgelehnt…

"Seliger Weihnachtstag, da die Kleinen mit vor Ungeduld trippelnden Beinchen und leuchten Augen an der verschlossenen Türe lauschen, hinter der sich helle, duftende Wunder vorbereiten, mit wichtiger Miene der Mutter zusehen, die den Festtagsfisch schmort für das Abendessen, und, alte Lieder auf den frischen Lippen, zum Großmütterchen, das im hohen Ohrenstuhl am plaudernden Feuer träumt, hüpfen und ihm die sanften, faltigen Hände küssen."

Einsame Weihnachten

Eine Idylle? Eine Schein-Idylle! Denn die Hauptperson, die neunjährige Elisabeth, feiert in klirrender Kälte einsam Weihnachten. Von der Stiefmutter misshandelt, geht sie mit einigen Utensilien zu ihrem Lieblingsplatz und schmückt auf einer verwitterten Steinsäule eine alte Madonnen-Figur.

"Das war nun wirklich eine große Pracht. Um die rotschwelenden Kerzchen herum schmolz der Schnee, und das glitzerte und blitzte, dass es eine Freude war. Klein-Elisabeth sagte zuerst ein frommes Sprüchlein vor der Muttergottes her und rief, auf das strahlende Bäumchen weisend: 'Freuts dich?'. Dann biss sie gar herzhaft in das Lebkuchenherz und stand mit vollen Backen so nach vor dem leuchtenden Tannenbaum, dass der Widerschein des Glanzes in ihren reinen Augen funkelte."

Sie merkt nicht, wie sie zu frieren beginnt – und auch wenn die Geschichte kein gutes Ende nimmt: für Elisabeth ist es ein glückliches Weihnachten.

"So kam es, dass die kleine, arme Elisabeth ein schöneres Christfest hatte, als die reichen, satten Kinder in den schimmernden Stuben."

Prosa, Gedichte und Briefe

Schauspieler August Diehl, bekannt vor allem durch zahlreiche Fernseh- und Kino-Produktionen (von "Buddenbrooks" bis zur "Bauhaus"-Serie "Die neue Zeit"), liest in knapp anderthalb Stunden Rilkes abwechslungsreiche Würdigungen des Weihnachtsfestes: Prosa, Gedichte und Briefe, darunter an seine Frau Clara im Jahr 1906.

"Du weißt… was mir in meiner frühen Kindheit Weihnachten war; selbst noch dann, als die Militärschule mir ein wunderloses, hartes, unbegreiflich boshaftes Leben so glaubhaft vortäuschte, dass mir keine andere neben jener unverschuldeten Wirklichkeit möglich schien; selbst dann noch war Weihnachten wirklich und war das, was mit einer Erfüllung herankam, die über alle Wünsche hinausging."

Ein Gegenpol zum vorweihnachtlichen Stress

Diehl liest mit moderatem Tempo, feierlich, aber nie mit zuckrigem Pathos. Seine Ruhe wirkt unerschütterlich und erscheint wie ein Gegenpol zum nervösen Treiben in der vorweihnachtlichen Zeit. Einzig verwunderlich, dass er bei den Gedichten am Vers-Ende häufiger Pausen setzt. So gerät der Sprechfluss immer mal wieder ins Stocken.

"Da kommst du nun, du altes zahmes Fest,

und willst, an mein einstiges Herz gepresst,

getröstet sein. Ich soll dir sagen: du

bist immer noch die Seligkeit von einst

und ich bin wieder dunkles Kleid und tu

die stillen Augen auf, in die du scheinst."

Ein Leuchten von innen

Weihnachten mit Rainer Maria Rilke – und Sprecher August Diehl. Eine Aufnahme, die nicht nur glänzen und funkeln möchte, sondern mehr von innen leuchtet; eine besinnliche, nachdenkliche Weihnachts-CD, nicht wirklich für den raschen Nebenbei-Konsum geeignet…