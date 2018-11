Die Handlung

Die großen Helden des Buches sind die Bäume. Vom Stamm bis zur Krone. Und der Roman erzählt, wie sie rücksichtlos ausgerottet werden.

Sieben Menschen, deren Leben auf sehr unterschiedliche Weise vom Wald und den Bäumen geprägt wurde, finden sich im Lauf der Geschichte zusammen. Sie stemmen sich gegen die Vernichtung der Mammutbäume, versuchen deren endgültige Ausrottung zu verhindern. Die Vorlage für diesen Roman ist eine Geschichte aus dem richtigen Leben. Zwei Jahre hat die Umweltschützerin Julia Hill in einem Baumhaus hoch in den Wipfeln eines kalifornischen Mammuttrees gelebt, ständig von der Holzindustrie bedroht, mehr als einmal in Lebensgefahr, als man versuchte, sie mit Gewalt vom Baum zu holen. Ein Roman gespickt mit bemerkenswerten Sätzen wie diesem: Wenn Sie einen Baum zerstören, muss das, was Sie daraus machen, mindestens so großartig sein wie das, was Sie vernichten.

Die Bewertung

Ein Buch mit sechshundert Seiten, das ist auch ein Stück Arbeit für den Leser.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Und ja, es hat erhebliche Längen, viel Pathos, manchmal zuviel, es schrammt manchmal nicht nur am Kitsch vorbei, sondern ist mittendrin. Macht aber alles nichts. Das kann man beim Lesen gut aushalten. Denn wie der Autor mit Worten die Natur lebendig machen kann, ist faszinierend. Faszinierend auch, wie er mit diesem Roman belegen kann, dass wir verloren sind, wenn wir die Bäume vernichten. Beim Lesen sind die Bäume zu Freunden geworden, der Gedanke war sofort da: Im nächsten heißen Sommer werde ich die Birke vor unserer Haustür jeden Tag ordentlich mit Wasser versorgen.

Der Roman atmet ein hohes Maß an Freundlichkeit, will nicht belehren, nicht indoktrinieren. Das macht ihn so besonders. Und so wertvoll. Eine Hommage an die Bäume. Gedruckt auf Papier, dem Stoff, den sie uns täglich aufs Neue schenken.

"Der aufregendste Roman, den Sie je über Bäume lesen werden", hat ein amerikanischer Kritiker geschrieben. Stimmt genau.

Der Autor

Richard Powers ist ein sehr bekannter amerikanischer Schriftsteller. Er schreibt einen Bestseller nach dem anderen, seine Bücher bekommen literarische Preise. Für sein aktuelles Buch steht er auf der shortlist für den amerikanischen Man Booker Prize.

Richard Powers

Die Wurzeln des Lebens

Verlag: S. FISCHER

ISBN: 9783103973723

Preis: 26 Euro