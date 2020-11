Franziska zu Reventlow - Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel.

Eine bunte Gesellschaft in Logierhaus

Die Titelgeschichte dieses abwechslungsreichen, liebevoll produzierten Hörbuchs nimmt uns mit auf eine spanische Insel. Die Ich-Erzählern wird nach Ankunft im Hafen von dem Herrn Hieronymus Edelmann angesprochen. Er lotst sie in das "Logierhaus zur schwankenden Weltkugel", eine sonderbare Pension: das Gebäude versinkt langsam im weichen Untergrund, das Grundstück ist von Meerschweinchen bevölkert.

Hieronymus, ein Mann mit einem roten, fächerförmigen Bart, Tropenhelm und Monokel, hat dort eine bunte Gesellschaft zusammengeführt: eine Nonne und einen jungen Kaufmann aus Afrika, einen Assistenzarzt und eine Turnlehrerin, einen melancholischen Franzosen, einen Rheinländer aus Bacharach. Sie alle will er dazu bringen, seinem "Korrespondenz-Verein" beizutreten:

"Er selbst zum Beispiel korrespondierte mit einer stellenlosen Gesellschaftsdame in Sevilla über freie Liebe und hatte sie bereits von der Notwendigkeit dieser Institution überzeugt… Eben jetzt wolle er aufs Festland fahren, sie persönlich kennen lernen und womöglich mit hierher bringen. Sein Monokel strahlte bei diesem Gedanken. Und er ließ uns immer tiefere Einblicke in seine Ideenwelt tun… Es fielen einige bedenkliche Worte: Freiheit, Schönheit, Ausleben – die in seinem Munde doppelt beängstigend wirkten. Kurz: er wollte in diesem Sinne einen Bund gründen, derselbe sollte 'Der Flammenbund' genannt werden."

Begegnung mit einem Christus-Modell

Die Ereignisse im Logierhaus auf der Insel nehmen immer absurdere Wendungen. Michel Haake liest lebhaft und verwandlungsfähig diese vergnügliche Novelle. Eine andere Erzählung wirkt hingegen ganz realistisch.

Die Ich-Erzählerin soll für eine Foto-Reportage Modelle an der Münchner Kunst-Akademie treffen, und diese porträtieren. Dabei trifft sie einen jungen Mann mit langem Haar und Bart, der sein Geld als Christus-Modell verdient. Eva Sixt und Noah Alexander Wolf interpretieren diese Begegnung in der Münchner Kunst-Bohéme, realistisch, komisch, mit leichter Melancholie:

"'Das Modellstehen muss doch recht anstrengend sein, was?' 'Na, davon könnt ich Sie ein Lied singen. Anstrengend ist die Geschichte, aber es rentiert sich. Da hab ick zur Zeit ans Kreuz müssen, mit som Gerüst wissen Se, mit ausjebreiteten Armen und die Oojen verdreht. Von wegen den schmerzlichen Ausdruck. Aber jetzte bin ich zu alt und zu steif dazu. Es jeht nicht mehr so.' 'Haben Sie denn immer Beschäftigung? Es wird doch nicht alle Tage ein Christus gemalt?' 'Na, da kennt sich die Frau aber schlecht aus, das sind Sie jewiss keene Kunstmalerin. Heutzutage muss doch jeder nen Christus jemalt haben.'"

Ein seriöses Milchgeschäft

Das vierstündige Hörbuch aus dem Lohrbär Verlag präsentiert die vielen Seiten von Reventlow: mal erfährt man von einem russischen Spiritisten-Zirkel, dann geht es um geheimnisvolle Wasserwesen. In "Das Jüngste Gericht" ziehen Petrus und der Herrgott einen Staatsanwalt hinzu, der einiges durcheinanderbringt, und "Das gräfliche Milchgeschäft" ist streckenweise als kleines Hörspiel inszeniert, mit Kira Bohn, Michael Haake und Ole Bosse.

Es spielt in Schwabinger Bohéme Kreisen: Die so genannte "Gräfin", die immer eine Reitpeitsche und drei Dackel bei sich hat, eröffnet – ahnungslos und auf Pump – ein Milchgeschäft. Ihr Freundeskreis ist im Hinterzimmer dabei, nach einer durchfeierten Nacht:

"Wir hatten leise die Tür halb aufgemacht und sahen zu, wie sie mit den Leuten verhandelte. Die Arme hatte sie in die Seite gestemmt und sah ganz zunftmäßig aus. Die Kunden betrachteten sie etwas erstaunt und warfen dann und wann einen noch erstaunteren Blick nach unserer Tür. Als der Laden einen Augenblick leer war, drehte sie sich um und wurde wütend, als sie uns sah:

'Um Gottes Willen, ihr verjagt mir ja die Leute! So eine bezechte Bande im Hintergrund, das sieht unsolid aus. Geht lieber nach Haus!' Eben kam wieder eine Frau mit blauer Kanne. Die Tür flog zu. Die Dackel machten ein Mords-Spektakel. Wir fielen über die Cognacflasche her, und der Hamlet intonierte mit Donnerstimme: 'Hoch soll sie leeeeeeben!' Da machte sie aber ernst und warf uns hinaus. Wir mussten einzeln fortgehen, um kein Aufsehen zu erregen."

Vielseitiges Hörbuch mit melancholischen Zwischentönen

Reventlow war ein schillernde Figur und begabte Schriftstellerin. Eine "anmutige Rebellin" wurde sie von ihrer Biographin Gunna Wendt genannt. Das Leben der alleinerziehenden Mutter verlief allerdings tragisch, mit scheiternden Beziehungen, Geldnot, sie schlug sich als Aushilfsköchin, Sekretärin und Aktmodell durch. Nach den Münchner Jahren zog sie in die Schweizer Künstlerkolonie Monte Veritá bei Ascona. Dort starb Reventlow 1918 mit nur 47 Jahren nach einem Fahrradunfall.

Diese Novellensammlung war ihre letzte Veröffentlichung. In dem Hörbuch interpretieren elf Sprecherinnen und Sprecher die Erzählungen, mit viel Spielfreude und Einfühlung, mit satirischen und melancholischen Zwischentönen. Benedikt Dreher hat dazu Intermezzi auf dem Fagott beigesteuert. Mit MP3 CD und USB Stick erhält man ein liebevoll gestaltetes Booklet, und kann so hörend in die wundersame Welt der Franziska zu Reventlow eintauchen.