Erich Maria Remarque - Im Westen nichts Neues

Krieg statt Abitur

Träumen. Ein Augenblick der Stille im ohrenbetäubenden Lärm des Krieges:

"Der blaue Himmel über uns. Hell bestrahlte Fesselballons am Horizont. Weiße Wölkchen der Flakgeschosse. Wie eine Garbe schnellen sie hoch, wenn sie die Flieger verfolgen. Das Brummen der Front, gedämpft, wie ein sehr fernes Gewitter. Hummeln, die vorübersummen, übertönen es schon."

Paul Bäumer ist jetzt zwanzig Jahre alt. Er war neunzehn, als sein national entflammter Lehrer fast die ganze Klasse kurz vor dem Abitur dazu brachte, als Freiwillige in den Krieg zu ziehen: Patriotische Pflicht! Rettung des Vaterlands! Sieg über Deutschlands Feinde! Sie glaubten ihm. Doch längst wurde ihre jugendliche Begeisterung im Granatfeuer des Gegners zerfetzt. Ihr Leben besteht jetzt vor allem aus Dreck, Blut, Tod, Hunger, Kälte. Und immer und ewig Lärm, die Flieger, die Granaten, die Schreie der Verwundeten und Sterbenden.

Die Angst verändert sich

Es begann schon mit der Ausbildung durch einen machtbesessenen kleinen Mann, einen Unteroffizier, im Privatleben Briefträger, nun Leuteschinder.

"Marsch im Gleichschritte! Marsch! - Das Unglück der Welt rührt oft von kleinen Leuten her. Komisch. Sie sind viel energischer und unverträglicher als Großgewachsene. – Halt!"

Der klassische Militärsadist, den sie sich später vornehmen werden: ihn demütigen, bis er winselt, ihm zeigen, dass sie keine Angst mehr vor ihm haben. Denn diese Angst ist längst abgelöst worden durch eine andere, so tief, so alles verändernd, dass die kleinlichen Ängste aus der Zeit davor fast lächerlich erscheinen.

"Wörter! Meine Augenhöhlen feucht, die Hände zittern. Ich keuche leise. Tanks. Minenfeuer. Ein furchtbarer Angstanfall. Maschinengewehre. Eine gemeine Hundeangst davor, den Kopf herauszustecken und weiter zu kriechen. Handgranaten."

Sprecher der verlorenen Generation

Paul Bäumers Bericht – in Ich-Form geschrieben – zieht sich etwas über ein Jahr hin: Rückblicke auf den noch hoffnungsvollen Anfang. Dann die Realität des Schützengrabens, irgendwo an der Westfront. Die ersten Einsätze, die ersten Toten, bis bei der Ablösung von einer einhundertfünfzig Mann starken Kompanie nur noch achtzig übrig bleiben. Später wird ihr Freund Kemmerich getroffen, im Lazarett amputieren sie sein Bein. Als die anderen ihn besuchen, sieht Müller dessen wunderbar weiche Stiefel:

"Willst du deine Stiefel mitnehmen? - Au! Ich trete Müller gegen’ s Schienbein. Er bringt es fertig, Kemmerich zu sagen, dass sein Bein amputiert wurde. - Es sind meine besten Stücke. – Wir könnten tauschen. An der Front sind die Gold wert."

Herzlos? Nein, pragmatisch. Tun, was zum Überleben hilft. Der Autor des Buches, Erich Maria Remarque, war selbst Soldat, früh verwundet, langer Aufenthalt im Lazarett. "Im Westen nichts Neues" erschien erst zehn Jahre nach Kriegsende, geschrieben in nur wenigen Wochen. Er habe selbst nicht gewusst, was da in ihm brodelte und plötzlich herausmusste, sagte der Autor. Es machte ihn zum Sprecher tief traumatisierter junger Männer, die von der Schriftstellerin Gertrude Stein später als "the lost generation", "die verlorene Generation" bezeichnet wurden.

Was nicht erzählt werden kann

Was macht Krieg mit den Menschen? Was aus ihren guten Vorsätzen, mit denen sie loszogen, heute wie damals? Sie haben nicht nur den Glauben an Ideale und große Worte verloren. Sie wissen, dass – selbst wenn sie überleben - nichts mehr sein wird wie vorher. Paul Bäumer begreift das endgültig bei seinem Heimaturlaub. Über das, was er erlebt hat und weiter erleben muss, kann und will er nicht sprechen.

"Mein Vater möchte immerzu, dass ich erzähle von draußen. Er weiß nicht, dass so etwas nicht erzählt werden kann. Ich bringe mich in Gefahr, wenn ich diese Dinge in Worte fasse. Ich habe Angst, dass sie dann riesenhaft werden und sich nicht mehr bewältigen lassen."

Natürlich es gibt neben allem Grauen auch Komik und groteske Situationen, Augenblicke der Stille und einer fast glücklichen Selbstversunkenheit, Kameradschaft, die zusammenschweißt und beim Überleben hilft. Emotionale Lichtblicke auch in diesem bestürzend aktuellen Hörspiel, bei dem Christiane Ohaus die Regie führte, sensibel und klug, unterstützt von einer Reihe großartiger Schauspieler.

Einziger Einwand: zu viel Musik. Geräusche, Lärm, Hintergrund-Atmosphären synthetisch herzustellen, bot sich an. Doch dass auch bei längeren Wortsequenzen, bei inneren Monologen nach nur wenigen Sekunden sofort wieder Musik unterlegt wird statt der Kraft der Sprache zu vertrauen, ist einfach ärgerlich. Umso eindrucksvoller das Ende.