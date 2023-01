"Bittere Wasser" von Tine Pruschmann

Das Leben beim Zirkus

Die DDR war nicht gerade als farbenfrohes Land bekannt, doch der kleinen Ida zeigt sie sich bunt und prächtig:

"(…) strassbesetzte Kostüme mit Silberfransen, Galawagen und Goldräder, bunte Drachen aus Pappmaschee, Rappen mit Kopfschmuck aus Straußenfedern, dazwischen der Geruch der feinen Späne, der Wildtiere, der abgekämpften Artisten und über allem der luzide Duft irgendeines Parfüms."

Ida wächst als Zirkuskind auf. Ihre Eltern sind echte Stars im Staatszirkus der DDR, Elefantendompteur und Trapezkünstlerin, sogar eine eigene Briefmarke gibt es von ihnen. Der Zirkus genießt Reisefreiheit, Paris, USA – die Eltern waren schon überall. Ida liebt den Zirkus, besonders zur Elefantendame Hollerbusch hat sie eine ganz besondere Beziehung.

Eine andere Welt

Die zweite Welt, in der Ida sich bewegt, ist weniger glamourös. Denn als sie zur Schule kommt, verlässt sie die Zirkuswelt, lebt bei ihrer Großmutter in Tann, einem kleinen Ort im Erzgebirge. Die Oma hat hier eine Kneipe, in der sich die Bergleute zum Trinken treffen. Die Uranerzmine, die Material für die sowjetische Atomindustrie liefert, ist Segen und Fluch des Ortes.

Einerseits verdienen die jungen Männer, die das radioaktive Erz abbauen, überdurchschnittlich gut, sind hoch angesehen in der Bevölkerung – "ich bin Bergmann, wer ist mehr" ist ein geflügeltes Wort - andererseits sterben viele von ihnen jung an Krebs und Staublunge.

"Die Leichenträger kamen in Bergmannstracht, trugen den Gustav zum Friedhof, und vier Bläser aus der Bergbrüderschaft Tann siebzehnhundertvierundsechzig spielten auf. 'S is Feieromd, des Tagwerk is vollbracht. S geht alles seiner Heimat zua, ganz sachte schleicht de Nacht'

So is eben am Flaschenboden der göttlichen Ordnung des Bergwerks."

Das Ende vom Zirkus

Dann kommt die Wende und mit dem Untergang der DDR geht auch die Zirkuswelt, wie Ida sie kennt und liebt, kaputt – der ganze Laden wird billig verscherbelt, die Ehe von Idas Eltern zerbricht an Stasi-Geschichten, die beiden haben sich gegenseitig bespitzelt. Jetzt säuft der Vater nur noch und trauert den alten Zeiten nach.

Kurzentschlossen geht die jugendliche Ida nach Kiew, folgt den geliebten Zirkuselefanten, die an den ukrainischen Zoo verhökert wurden. Sie wird Tierpflegerin, verliebt sich, taucht ein in den Alltag der Ukraine, der Krieg, der das Land dieser Tage verwüstet, ist in diesem Roman noch weit weg.

"Nach jedem Ausflug füllt Ida die Seiten ihres grünen Heftes mit allem, was ihr aufgefallen ist: dass sie keine Stadt kennt, die so von Trampelpfaden durchzogen ist, dass es einen eigenen Stadtplan dafür geben müsste, dass die Kyjiwer Busfhrer Einwortsätze bevorzugen, dass sie Wechselgeld mit einer Hand herausgeben können, ohne den Blick von der Straße abzuwenden (…)"

Viele verschiedene Realitäten

"Bittere Wasser" von Tina Pruschmann, hat eine große Stärke und eine kleine Schwäche. Einerseits gelingt es der Autorin sehr gut, die grundverschiedenen Realitäten Zirkus, DDR-Alltag im Erzgebirge und später in der postsowjetischen Ukraine, vor dem geistigen Auge ihres Lesepublikums entstehen zu lassen.

Das liegt vor allem an der gründlichen Recherche, aber auch an feinen sprachlichen Details, zB. nutzt Pruschmann einen ganz eigenen Wortschatz für jede ihrer kleinen Universen und das macht beim Lesen teils richtig Spaß. Zum Beispiel, wenn sie von "Gickern" spricht, offenbar wird im Erzgebirge "gegickert", wenn gelacht wird – ein tolles Wort.

"Ida spürt, wie ihre Bauchmuskeln sich wieder verkrampfen. Erneut schießt ihr Gickern durch die spätsommerliche Hitze. Aber die Unbekümmertheit in ihrem Lachen findet außerhalb des Ida-Karsten-Universums keinen Widerhall."

Ein gelungener Familien- und Gesellschaftsroman

Andererseits übernimmt sich Pruschmann erzählerisch an manchen Stellen. Sie geht bis an den Anfang des 19. Jhds zurück, Kaiserzeit, Nazizeit, alles wird gestreift und bleibt dadurch blass.

Diese schwächeren Passagen des Romans verzeiht man dem Buch jedoch, denn "Bittere Wasser" ist trotzdem ein gelungener Familien- und Gesellschaftsroman. Eine Geschichte über die Brüche im Leben, über Verlust und Verletzungen – aber auch über die vielen kleinen, glücklichen Momente.