Die verbleibende Zeit

"Ich erfuhr eines Tages, dass meine alte Freundin Pauline de S., die schon lange an Krebs litt, das Jahr nicht überleben würde und dass sie sich so vollständig darüber im Klaren war, dass der Arzt, außerstande, ihren scharfen Verstand darüber hinwegzutäuschen, ihr die Wahrheit gestanden hatte."

Ahnungsvolles Leiden, das Lebensende ist bereits vorgezeichnet. Was aber anfangen mit der verbleibenden Zeit?

"Sie wusste aber auch, dass sie, außer bei einem unerwarteten und immer möglichen Unfall, bis zum letzten Monat ihre geistige Frische und sogar eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit bewahren würde. Nun, da ich wusste, dass ihre letzten Illusionen geschwunden waren, fiel es mir äußerst schwer, sie aufzusuchen."

Vor der Öffentlichkeit verborgen gewesen

Schon in dieser frühen Erzählung "Pauline de S." finden sich Themen und Motive, die für das spätere Werk von Marcel Proust charakteristisch sind: Krankheit und Zeit und das Erzählen aus der Ich-Perspektive.

"Die Dinge erschienen mir jetzt so, wie sie auch ihr selbst, dem Tod so nahe, erscheinen mussten, ganz anders, als sie uns für gewöhnlich erscheinen. Die Freuden, Belustigungen, Leben, selbst bestimmte Verrichtungen: bedeutungslos, fade, lachhaft."

Es gleicht einer Sensation, wenn unverhofft Erzählungen von einem so bedeutenden Autor wie Marcel Proust zutage gefördert werden. Proust selbst hatte diese Texte akribisch vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten – und offenbar auch mit niemandem darüber gesprochen. Über die Gründe darf spekuliert werden: Weil er darin auf teils so intime Weise auch über sich schreibt, dass er diese Texte mehr für sich als für andere geschrieben hat?

Aufgestöbert im Nachlass des Verlegers

Proust ist Anfang 20, als er an diesen kurzen Erzählungen arbeitet – ein junger Mann, der sich als Schriftsteller ausprobieren will und der gleichzeitig lernt, mit seiner Homosexualität zu leben.

"Das Nachdenken über das Leben und die Seele, die Gefühlstiefen der Künste, in denen wir ins Innerste unseres Seins hinabzusteigen meinen, Güte, Verzeihen, Nächstenliebe, vor allem Reue, sie allein sind wirklich."

Funde in den Archiven der Familie Proust haben schon für einige Überraschungen gesorgt, etwa als 1952 der fragmentarische Roman "Jean Santeuil" erschien, eine Vorstufe zu Prousts Romanzyklus "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Im Jahr 2019 sorgten dann diese Entdeckungen für Furore, aufgestöbert im Nachlass des Verlegers Bernard de Fallois: neun bis dahin völlig unbekannte Skizzen und Erzählungen.

Ein intimes Tagebuch

Zunächst wurden sie in Frankreich, schließlich auch in Deutschland veröffentlicht. Mit guten Gründen kann man in diesen Texten eine Art intimes Tagebuch von Proust erkennen. In der Erzählung "Der geheimnisvolle Briefschreiber" heißt es in einem anonym zugesandten Brief:

"Madame, seit langem liebe ich sie, aber ich vermag weder, es ihnen zu sagen, noch es ihnen nicht zu sagen. […] Irgendwie hat mich alles, was man mir über ihr geistiges Leben, die einzigartige Vornehmheit ihrer Seele erzählt hat, davon überzeugt, dass ich nach einem bitteren Leben in ihnen allein die Süße, nach einem Leben in Ungewissheit und Finsternis den Weg zum Licht finden würde, und Sie waren, ohne es zu wissen, meine spirituelle Begleiterin. Doch das genügt mir nicht mehr."

Françoise, die Empfängerin dieses Briefes, ahnt nicht, wer hinter diesen Zeilen steckt, nämlich ihre beste Freundin Christiane. Wer im Vergleich dazu Prousts eigene Briefe an den Komponisten Reynaldo Hahn liest, wird darin eine Fülle an Parallelen mit dieser Erzählung finden: beide Male geht es um innere Zweifel und heimliche Sehnsüchte.

"Warum wollen Sie mich nicht sehen? Ich hätte Ihnen so gern meine Liebe bewiesen. Eines Tages werden Sie den Stunden nachtrauern, in denen ich Ihnen hätte Gesellschaft leisten können. Ich flehe Sie an: Erlauben Sie, dass ich Sie sehe. Aber wenn Sie es befehlen, gehe ich sofort."

Empfindsamkeit und ein Gespür für Poesie

Die Sammlung "Der geheimnisvolle Briefschreiber" ist nun mit dem Schauspieler Cédric Cavatore als Hörbuch erschienen. Eine exzellente Lesung! Cavatore ist selbst nur wenige Jahre älter als Proust zu dem Zeitpunkt, als er diese Erzählungen verfasst hat. Er arbeitet ihre ganze Empfindsamkeit heraus – ohne Übertreibungen und Kitsch, dafür mit einem genauen Gespür für Poesie.

Dem Schauspieler gelingt es, die Sensibilität dieser Texte angemessen in Klang zu übersetzen. Er macht die psychologischen Zusammenhänge plausibel und vermittelt gleichzeitig eine Sicherheit, die dem jungen Autor Marcel Proust hier und da noch gefehlt hat.