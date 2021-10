Theater von allen Seiten

"Ach, es ist ein aufgeregter, von Sonne und milden Abenden verwöhnter November gewesen, so kurz vor dem Ende des zweiten Jahrtausend."

Ein Theaterabend? Viel besser: Ein paar Wochen lang Theater von allen Seiten, saftig und bunt, die gesamte Probenzeit bis zum unvorhersehbar bitteren Ende. Klaus Pohl, Schauspieler und Autor, hat alles notiert und beschreibt in seinem Tagebuch, wie es war, als der große Zampano Peter Zadek noch einmal aufbrach, um "Hamlet" zu inszenieren.

Sein Bericht – in herbem Kontrast zum tieftragischen Stück – ist urkomisch. Hier beobachtet und erzählt ein Insider. Ein exzellentes Vergnügen.

"Kein Mensch zu sehen außer uns."

Der geliebte und gefürchtete Meister

Einer der Mitspieler, Ulrich Wildgruber, begegnet dem Autor auf der Straße vor Zadeks Wohnung.

"Was ist los, wo ist Hermann Lause, wo ist Eva Mattes, wo sind sie alle die anderen? Wo verbirgt sich der berühmte Festzug der gut bezahlten Gaukler? Die sind schon alle oben, beim Meister!"

Der Meister: Geliebt und gefürchtet, gehasst und verehrt wie kaum einer.

"Wie soll ich unter diesen Bedingungen arbeiten…! Eine Stille ringsum folgte auf die Klagerede des Regisseurs. Es ist unglaublich, mein Regietisch wackelt immer noch, ich hatte gebeten, dass er entwackelt wird, Clara! Die bildhübsche Clara wurde ganz weiß im Gesicht. Der Regietisch wird gleich von der Technik entwackelt, i hob ihn ja scho a bisserl entwackelt! Soso, sagte Zadek, sein Blick ging ins Weite, alles ein bisserl…."

Zwischen Wirklichkeit und Kunst

Klaus Pohl liest vor Publikum, das beflügelt seinen Vortrag. Mitreißend und bis zum Ende steigerungsfähig führt er uns mitten hinein in den bunten Reigen der gutbezahlten Gaukler, die zwischen Spiel und Wahn und Wirklichkeit ihre Kunst und ihre Launen entfalten.

"Auf dem Kasernenhof vor der Probebühne empfing mich eine seltsame Stimmung. Die Schauspieler saßen auf einem Mäuerchen in der Morgensonne und starrten vor sich hin. Guten Morgen, sagte ich, warum sitzt ihr hier so bedrückt? Nach einer Pause sagte Hermann Lause: Angela ist verschwunden. Was, wie bitte, was, Angela ist was…?"

Die Angst vor der Rolle

Ein schwerer Schlag, ein Wackeltisch ist nichts dagegen. Denn Angela Winkler spielt in dieser Inszenierung die Titelpartie, sie ist Hamlet. Und sie ist es nicht. Denn Angela Winkler hat Angst. Vor Hamlet. Vor Zadek. Vor der gewaltigen Textmenge. Also reißt sie aus. Wird aber vom Regisseur immer wieder eingefangen.

"Du hast einen Vertrag, Liebling. Verträgen halte Treue.

Ich bin krank! Das wäre ideal für die Rolle. Ich habe keine Einfachlösung, wir müssen es versuchen, Angela, du, vielleicht missverstehen wir uns. Wir müssen proben! Nein! Sie streckte die Hände aus, als wollte sie den Mantel um sich schlagen, sie schüttelte den Kopf, dann nickte sie, langsam begriff sie, dass es ebenso unmöglich war in dieser Situation Hamlet zu spielen, wie Hamlet abzuschütteln."

Also spielt sie. Gegen innere Widerstände und vielleicht darum im Ergebnis so überzeugend. Zadek hatte es frühzeitig erkannt, und Klaus Pohl versteht sich darauf, die Sprechweise seiner Kollegen und die des Meisters sehr gekonnt nachzuahmen:

"Du hast so einmalig gespielt auf der letzten Probe. Sein oder nicht sein – in diesem Moment hattest du alles überwunden, alle deine Bedenklichkeiten, alle Schwierigkeiten, es gibt nämlich keine, du bist ganz und gar die Natur der Figur."

Trauriges Nachspiel in der Wirklichkeit

Es wird ein Erfolg, natürlich, für Zadek, den Regisseur, für die Gaukler auf der Bühne, für Hamlet. Kurze Zeit später ein trauriges Nachspiel in der Wirklichkeit. Ulrich Wildgruber, der im Stück den Polonius gab, hatte sich das Leben genommen. Otto Sander erzählt es dem Autor in einer Winternacht.