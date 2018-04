WDR: Herr Michalzik, es geht in Ihrem Buch um die Künstlersiedlung am Monte Verità in Ascona. Was genau ist um die Jahrhundertwende herum dort passiert?

Peter Michalzik: In Österreich haben sich damals ein paar Menschen zufällig getroffen und sich gut verstanden. Daraufhin haben sie überlegt, dass sie gemeinsam eine Künstlerkolonie gründen wollen. Sie dann zu Fuß über die Alpen gewandert. Dort haben sie einen Ort gesucht, wo sie so etwas machen können. Das war der berühmte Monte Verità.

WDR: Sie beginnen Ihr Buch mit dem langsam wahnsinnig werdenden Nietzsche. Was hat er mit der Gesundheitsbewegung auf dem Monte Verità zu tun?

Michalzik: Nietzsche dachte ja, dass die Askese mehr zur Weisheit der Menschheit beigetragen hat als alle philosophischen Systeme. Er hat selbst versucht, sich dem tastend anzunähern. Zum Beispiel hat er endlose, auch wirklich lustige Briefwechsel mit seiner Mutter darüber gehabt, welcher Schinken für ihn der zuträglichste sei.

Nietzsche hatte immer Probleme mit seinem Magen und überhaupt mit der Gesundheit. Er hat versucht, das auf dem Wege der Ernährung in den Griff zu bekommen. Das ist etwas, was wir ja bis heute tun.

WDR: Weiß man denn eigentlich, wer die Protagonisten waren, die diese Bewegung, über die Sie schreiben, ins Leben gerufen haben?

Michalzik: Ja, man weiß das ganz genau. Der Begründer war der Belgier Henri Oedenkoven. Er war Fabrikantensohn und hatte insofern die nötigen Barmittel. Dessen Traum war es, ein Sanatorium zu gründen, in dem Schritt für Schritt die gesunde Lebensweise entwickelt wird. Seine Frau (Anm.d.Red.: Ida Hofmann), eine Pianistin, fand auf diese Weise ihre Lebensgrundlage. Sie wurde die wesentliche Theoretikerin des Ganzen und hat Aufsätze geschrieben, die bis heute durchaus interessant sind.