"Erzählung vom Schweigen" von Katharina Peter

Katharina Peter: Erzählung vom Schweigen.

Matthes & Seitz, Berlin 2023.

244 Seiten, 22 Euro.

Die Estors sind eine traditionsbewusste Familie. Ahnenforschung wird großgeschrieben, die Stammbücher sind penibel geführt, und seit 1908 gibt es ein sogenanntes Familienbuch, in dem die Häupter der Familie – Männer natürlich – ihre Gedanken und Erlebnisse verewigen sollen. Das Buch samt Archiv wandert im Laufe der Generationen vom Urgroßvater der Erzählerin zum Großvater Oskar, seines Zeichens Mediziner, und weiter dann zu Onkel Richard. Und nun fällt es also offenbar Karolina Estor, genannt "Kissi", zu, das familiäre Gedächtnis weiterzuführen.

"Fünf Tage bevor mein Opa starb, schrieb er mir einen Brief, Ich kann mich nicht von der Fantasie befreien, dass er darin versteckt einen Auftrag an mich formuliert hat. (…) Bin ich die rechtmäßige Erbin des Familienbuches?"

Zumindest ist sie diejenige, die beschließt, den verschwiegenen Leerstellen in der Familienhistorie und den Deckgeschichten, wie sie das nennt, ein Ende zu machen. Und mit einem Schweigetabu war vieles belegt bei den Estors: der Milieuunterschied der großelterlichen Elternhäuser – einerseits Unternehmerfamilie, andererseits bäuerliche Herkunft –, die nebulös bleibende Einstellung zum Nationalsozialismus, der Antisemitismus des Großvaters, vor allem aber die Gewalttaten von Großonkel Eugen, der bei der SS war, Frauen vergewaltigt und die eigenen Kinder verprügelt hat. Begründet wird das Schweigen meist mit einem eigenartigen Opfernarrativ:

"Es war Krieg und die Großeltern hatten es schwer. Nach dem Krieg beschlossen sie, all das Leid in sich zu begraben und nie wieder davon zu sprechen. Über den Schmerz sprechen, hieße, ihn zu vergrößern. Sie schwiegen, um nicht von der Erinnerung heimgesucht zu werden“, erklärt mir Onkel Richard. (…) Ich wundere mich. Zumal es ja wenig genützt haben dürfte, (dass sie durch ihr Schweigen, das Imdunkelnlassen und Unterdenteppichkehren genau das Gegenteil erreichten, nämlich keinen Schlussstrich und kein Ende, sondern ein Fortleben dieses Unsagbaren und die Weitergabe des Verschwiegenen an ihre Kinder und deren Kinder, bis eben einer den Mut finden würde, es aufzudecken und auszusprechen, das hatten sie wohl weder gewusst noch gewollt.)"

Doch nicht nur das Schweigen wurde weitergegeben, auch die Traumata vor allem der weiblichen Verwandtschaft. Dass die nachgeborene Karolina Estor schwere psychische Probleme hat, dass sie selbst missbraucht wird, dass ihre Eltern sich getrennt haben, führt sie nicht zuletzt auf dieses Erbe an Gewalterfahrungen zurück.

"An den Kindern zeigen sich die Störungen der Eltern. (…) Unsere Körper verwalten unbewusst die Gefühlserbschaft unserer Mutter, unserer Oma. Meine Geschichte ist nicht meine Geschichte."

Wie aber erzählt man vom Schweigen? Katharina Peter tut das in ihrem Prosadebüt in kurzen Notaten: Ihre Familiengeschichte ist keine geschlossene Erzählung, sondern ein Zusammentragen von Wahrnehmungs- und Erinnerungssplittern, eigenen und fremden. Dazwischen fügt sie immer wieder Dokumente aus dem Familienarchiv ein: Tagebücher, Einträge aus dem Familienbuch, Briefe und Ähnliches. Vor allem aber hinterfragt, kommentiert und ironisiert sie fortwährend ihre Ausführungen mit in Klammern gesetzten Sätzen. Karolina Estor ist, bei aller Ernsthaftigkeit ihres Unterfangens, als Erzählerin eine unsichere Kantonistin, der nie so ganz zu trauen ist. Am Ende, als sie vom Tod der Mutter Elke berichtet, gibt sie sich ganz offen als Lügnerin zu erkennen:

"Die Wahrheit ist auch: Elke ist nicht tot. Sie ist nicht gestorben. (…) Ich habe es mir bloß ausgedacht, um mich an ihr zu rächen. Um ihr den Kontaktabbruch heimzuzahlen, Muttermord als finaler, als mächtigster Kontaktabbruch."

Katharina Peter hat gut daran getan, die autobiografisch grundierte Geschichte durch die fiktive Erzählerin und die Art des Erzählens etwas auf Distanz zu halten und so jeden Anflug von psychologisierender Betroffenheitsprosa zu vermeiden. Allerdings wirkt das Buch in mancher Hinsicht seltsam unentschlossen. Das beginnt bei der Sprache, die oft in eine unschöne Flapsigkeit abgleitet, und endet bei der Einbeziehung von Dokumenten, die ziemlich erratisch wirkt. Trotzdem: Peters Roman ist ein durchaus bemerkenswerter Versuch, dem familiären Schweigen mittels literarischem Sprechen zu Leibe zu rücken.