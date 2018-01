Fernando Aramburu - Patria

WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Der Terror der baskischen ETA, gespiegelt in zwei Familiengeschichten - davon erzählt Fernando Aramburu in seinem grandiosen Roman "Patria". In 100 Kapiteln, die über einen Zeitraum von 40 Jahren spielen, schildert der seit vielen Jahren in Deutschland lebende Aramburu, wie die Sehnsucht nach Freiheit in eine bleierne Zeit von Angst und Denunziation umschlägt. "Lies so viel du kannst", so lautet ein Erziehungsratschlag aus diesem Roman: "Häufe Kultur an. Je mehr, desto besser. Damit du nicht in das Loch fällst, in das so viele in diesem Land fallen."