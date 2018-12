Was für ein Buch: kein Comic und keine graphic novel, auch kein Scrapbook, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. Die seit über zehn Jahren in New York lebende Illustratorin Nora Krug geht in "Heimat" der Frage nach, was denn die deutsche Identität ausmacht und inwiefern das Wissen um die Beteiligung eigener Angehöriger am Auftstieg der Nazis, am Zweiten Weltkrieg und am Holocaust Folgen für die eigene Idenität und den Umgang mit der eigenen Familiengeschichte hat. Nora Krug macht das so differenziert, intelligent und sublim sowohl auf der Bild- wie auf der Textebene ihres deutschen "Familienalbums", daß dieses Buch selbst zur Heimat werden kann.

Nora Krug

Heimat

Penguin-Verlag

ISBN: 978-3-328-60005-3

Preis: 28 Euro

Stand: 09.12.2018, 00:00