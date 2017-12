Nelly-Sachs-Preis für Bachtyar Ali

Der 1966 geborene Ali schreibt den Angaben zufolge auf Sorani, der südöstlichen Variante des Kurdischen. Aus seinem Werk sind erst zwei Romane in deutscher Sprache im Unionsverlag erschienen: "Der letzte Granatapfel" und "Die Stadt der weißen Musiker".

Poesie statt Studium

Bachtyar Ali wurde in Sulaimaniya im Nordirak geboren. 1983 geriet er durch sein Engagement in den Studentenprotesten in Konflikt mit der Diktatur Saddam Husseins. Er brach sein Geologie-Studium ab, um sich der Poesie zu widmen. Sein erster Gedichtband "Gunah w Karnaval" (Sünde und Karneval) erschien 1992. Sein Werk umfasst Romane, Gedichte und Essays.

Stand: 10.12.2017, 17:18