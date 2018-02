Mit einer ungewöhnlichen Leiche muss sich Kommissar Nix in Düsseldorf beschäftigen. Der Tote sieht aus wie ein Neandertaler. Besonders seltsam ist die Entdeckung, weil in der nahen Zukunft ein Gesundheitswahn herrscht. Krankheiten, Missbildungen, Behinderungen sind weitgehend beseitigt worden. Und wer sich nicht gesund verhält, muss mit gesellschaftlichen und finanziellen Nachteilen rechnen. Wie kommt ein Neandertaler in diese Zeit? Mit dieser Frage beginnt Jens Lubbadehs spannender Roman "Neanderthal".