Starker Fokus auf psychologischen Hintergründen

Moser reitet gerne auf seinen einmal gefundenen psychologisierenden Deutungen herum: Sontags gesamtes Leben, so der Basso continuo des Buches, sei durch ihre alkoholkranke Mutter bestimmt gewesen – eine sadomasochistische Prägung zwischen unbedingter Liebe und grausamer Abstoßung, die sich in allen Beziehungen Sontags wiederholen sollte und ihr oftmals rücksichtsloses Verhalten erkläre. Kaum jemand in Sontags Umfeld, der nicht von einer geradezu herrischen Brutalität und Gefühllosigkeit zu berichten weiß, die sich im nächsten Moment in großzügige Gesten oder größte Verunsicherung verwandeln konnten.

Diese Strenge habe Sontag immer gegen sich selbst – und den eigenen Körper gerichtet, mit dem sie rücksichtslos umging. Die radikale Distanz zur eigenen Körperlichkeit und das Unbehagen an der eigenen Sexualität – weitere Muster, die Sontags Leben bestimmt haben und die Moser als Folie auch über ihre Texte legt. Belege dafür gibt es reichlich. Zwischen 1947 und 1950 – beginnend also im Alter von 14 Jahren führte sie etwa eine Liste mit dem Titel "Fortschritte in Bisexualität".

"Die Liste ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Der erste ist die schiere Menge der Leute, mit denen sie in ihrem zweiten Collegejahr geschlafen hat. Doch am auffälligsten an dieser Liste ist die pädagogische Einstellung, die der Titel vermittelt. 'Fortschritte in Bisexualität' zeigt, dass Susan Jean Genets Rat ernstgenommen hatte und versuchte, sich durch Erhöhung des Anteils an andersgeschlechtlichen Partnern in Heterosexualität weiterzubilden. Vielleicht konnte sie die Heterosexualität meistern, wie sie ihre Vokabeln meisterte – durch Üben."

Widersprüche schaffen eine produktive Kraft

Moser arbeitet zielsicher die Widersprüche Sontags heraus – in sexueller, ästhetischer, moralischer Hinsicht. Moser verkennt dabei aber nicht selten die produktive Kraft, die in diesen Spannungen verborgen gelegen haben dürfte: Sontags Texte sind möglicherweise gerade aus diesen heraus entstanden.

Gibt es nicht bei fast all großen Geistern eine Kluft zwischen ihrer schillernden öffentlichen Persona respektive ihren aufsehenerregenden Arbeiten und dem mitunter verstörenden Menschen dahinter – mit all seinen irritierenden Verfehlungen, Neurosen, Unzulänglichkeiten? Und lernt man mehr über das Werk, wenn man wirklich alles über seine Schöpferin weiß? Es bleiben Zweifel.

Kein Zweifel jedenfalls besteht daran, dass Moser mit bewundernswerter Akribie noch die entlegensten Details dieses Autorinnenlebens recherchiert und uns in einem imposanten Buch solide erzählt präsentiert. Dass wir nebenbei einiges über das geistige Klima in den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfahren, ist ein Vorzug des Buches, das standfesten Sontag-Fans trotz aller Redundanzen durchaus zu empfehlen ist.