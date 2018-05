Der Name Ernest Carpenter Elmore wird vermutlich nicht jedem etwas sagen. Er hat über 30 Krimis geschrieben, alle unter dem Pseudonym John Bude. Und er war Mitbegründer der renommierten Crime Writers Association, der Gesellschaft der Krimiautoren, die auch heute noch den begehrten Crime Writers Award verleiht. "Mord in Cornwall" ist sein erster Krimi, der in den 1930er Jahren an der Küste spielt, noch vor dem Massentourismus.

Reverend Dodd ist Pfarrer in einem kleinen, verschlafenen Fischerdorf, in dem eigentlich nie etwas passiert. Deshalb holt sich der Pfarrer am liebsten abends mit seinem besten Freund, dem Dorfarzt, am Kaminfeuer seinen Nervenkitzel beim Lesen von Krimis. Doch dann ist die friedliche Atmosphäre mit einem Mal dahin, denn der unbeliebte Richter Julius Tregarthan wird in seinem Wohnzimmer erschossen. Und obwohl alle Indizien auf die Nichte des Toten und ihren Liebhaber hindeuten, will der Pfarrer nicht so recht an die Schuld der jungen Frau glauben.

"Mord in Cornwall" ist ein entspannter Krimi, der an die Pater Brown Geschichten erinnert. Während auf der einen Seite die Polizei versucht, den Mord anhand der Indizien zu klären, ermittelt auf der anderen Seite Reverend Dodd mit Menschenkenntnis und Bauchgefühl. Und am Ende ist die Geschichte natürlich nicht so einfach, wie sie zuerst ausgesehen hat. "Mord in Cornwall", ein schöner "Old-School"-Krimi, mit komplexen Figuren und einer guten Geschichte. Eine wirklich lesenswerte Wiederentdeckung.