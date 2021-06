Annet Mooij - Das Jahrhundert der Gisèle

Eine Frau, die die Blicke auf sich zieht

"Ich bin wie von Sinnen. Ist es wahr? Ja, sie ist es, / das geliebte Wesen, das auf den süßen Namen Gisèle hört, / anbetungswürdiger Name, der mich berührt wie der Flügel eines Paradiesvogels – und was für ein Paradies! / Dank ihrer gibt es einen Platz auf der Welt – / Soll ich ihn nennen? Es ist Roermond -, / dem ich tiefe Dankbarkeit erweise, / für ewig eine heilige Stadt: dort habe ich sie gesehen."

Näher ist ihr der Dichter Jacques Bloem nie gekommen. Gisèle war keine ausgesprochene Schönheit: mädchenhafte Gestalt mit "kleinem Vogelkopf", so die Biografin Annet Mooij – also hohe Stirn und markante Nase, gewelltes Haar. Dennoch zieht Gisèle alle Blicke auf sich, sobald sie einen Raum betritt. Ein temperamentvolles, eigenwilliges Mädchen.

Der Weg der jungen Künstlerin

Geboren 1912 in der Familie einer österreichischen Adeligen und eines Amsterdamer Patriziers. Mit zwei älteren Brüdern wächst sie streng katholisch in privilegierten Verhältnissen auf. Der Beruf des Vaters versetzt die Familie von Schloss Hainsfeld in Österreich nach Amerika, später in die Niederlande. Ihren Weg findet die begabte junge Frau nach einer künstlerischen Ausbildung in Paris im Atelier eines Glasmalers in Roermond.

"Die Zeit, die ihr neben den Aufträgen noch blieb, nutzte Gisèle zum Malen. (...) Vor dem Hintergrund verwundert nicht, dass ihr erstes Selbstportrait, das aus dem Jahr 1940 stammt, ein echtes Arbeitsportrait ist, auf dem sie sich selbst beim Malen abgebildet hat, stehend vor der Leinwand mit Pinseln in der Hand."

Begegnung mit Wolfgang Frommel

Portraits bilden eine Konstante in ihrem Werk, auch im Auftrag für andere. Während Liebesaffären und die politischen Ereignisse ihr Leben aufwirbeln. Mit Kriegsbeginn und der Besetzung der Niederlande durch die Nazis zieht Gisèle nach Amsterdam, erhofft sich hier bessere Chancen als Künstlerin. Auf einer Party lernt sie den deutschen Wolfgang Frommel kennen und den Kreis hübscher Jünglinge um ihn herum.

"'Wie verzaubert ging ich nach Hause', berichtet Buri über seine erste Begegnung mit Frommel. (...) Ähnliche Erfahrungen finden sich in vielen Variationen wieder: sein elektrisierender Blick und die magnetische Anziehungskraft, seine Energie und Gelehrsamkeit, seine ansteckende, ausgelassene Heiterkeit (...). Für viele war die Bekanntschaft mit Frommel eine überwältigende und tiefgreifende Erfahrung mit weitreichenden Folgen."

Ein konfliktgeladenes Zusammenleben

Annet Mooij verwebt die chronologisch biografische Annäherung mit originalen Zitaten und historischen Fakten zum spannenden Gesellschaftspanorama. Auch Gisèle ist fasziniert von Wolfgang Frommel, der sein pädagogisches Charisma im Geiste von Stefan Georges "pädagogischem Eros" entwickelt hat. Als die Kriegssituation in Amsterdam sich zuspitzt, versteckt sie den jüdischen Buri und andere Mitglieder des Frommel-Kreises in ihrer Wohnung. Wechselnde sexuelle Begehrlichkeiten entflammen - das Zusammenleben der Freunde inmitten existentieller Gefahr ist konfliktgeladen, aber lebensrettend.

"Die Gisèle der Nachkriegszeit war ernster, genügsamer, belesener, intellektueller und 'deutscher' als die der Vorkriegszeit. Ausgehen und unbekümmert die Nacht zum Tag machen war nicht mehr drin. Sich zu schminken fand sie inzwischen eine idiotische Angewohnheit, (...), Lippenstift und Nagellack hatte sie vollkommen abgeschworen."

Die Geschichte des Castrum Peregrini

Manche saloppe umgangssprachliche Wendung fällt stilistisch heraus aus der ansonsten angenehm nüchtern beschreibenden Haltung der Autorin. 1946 reist Gisèle auf Einladung ihrer Brüder in die USA, sammelt dort Geld für niederländische Künstler, kauft Kleidung für die Mitglieder des Castrum Peregrini, die Pilgerburg, wie sich der Frommel-Kreis jetzt nennt, sie hält Vorträge über Kunst im Untergrund und die Kraft der Literatur.

"Es war die Geschichte des Castrum Peregrini für das breite Publikum, eine Realität, der der georgeanische Stachel gezogen worden war. Und es war eine außerordentlich ansprechende Erzählung über einen hoffnungsvollen Kontrapunkt zu den Schrecken des Krieges."

Ein Leben, das einen Teil der europäischen Geschichte wiederspiegelt

Gisèle ahnte wohl vom tatsächlichen Treiben des Männerbunds, doch es blieb tabu. Von den "George-Lesungen" des Zirkels war sie stets ausgeschlossen, wie später auch von den Sitzungen des Castrum Peregrini Verlags in ihrem Haus, obwohl sie Mitglied im Aufsichtsrat und Financier war. Das ärgerte sie, aber ohne Konsequenzen.

Berichte und Briefe ehemaliger Mitglieder belegen jedoch eindeutig: Wolfgang Frommels Castrum Peregrini war eine Institution, die auf einer perfiden Machtstruktur basierte und systematisch sexuellen Missbrauch Minderjähriger im Namen des geistig Erhabenen und der Kunst praktizierte.

Annet Mooij gilt Dank für dieses sorgfältig recherchierte und lesenswerte Buch über eine außergewöhnliche, auch rätselhafte und widersprüchliche Frau, deren Leben ein Jahrhundert europäischer Geschichte widerspiegelt. Anregend illustriert mit Fotografien von Gisèle im Kreis der Familie, der Freunde sowie von ihren Kunstwerken.