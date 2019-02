Michel Houellebecq: Serotonin

Welche Freude, was für ein Vergnügen, welche Wohltat ist dieses Buch gemessen an dem mediokren Schrott, der sonst die Bestsellerliste dominiert! Ein Roman über einen altnormannischen Adeligen, der in seinem an Kleists "Michael Kohlhaas" erinnernden Kampf für ein freies Bauerntum zum Terroristen wird.

Na gut, daneben erzählt Houllebecq auch ein bisschen krudes Zeug über Japanerinnen, Sex mit Hunden und deutsche Päderasten. Aber wer wird denn gleich in die Luft gehen? Wo zum Teufel findet man denn intelligentere Gegenwartsdiagnosen von schmerzhafterer Klarheit und zwingenderer Radikalität als bei Houllebecq?

WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Natürlich frage ich mich auch: Ist dieser Hass gegen die EU, die Globalisierung, ja gegen die Moderne selbst echt oder nur Rollenprosa eines einsamen Losers? Doch ich kann mir intellektuell nicht leisten, ohne die Zwischenreden dieses Autoren auszukommen. Und ich würde es auch niemandem empfehlen.

Michel Houllebecq

Serotonin

Übersetzung: Stephan Kleiner

Verlag: DuMont

ISBN: 978-3-8321-8388-2

Preis: 24,00 Euro

Stand: 03.02.2019, 00:00