Michael Ende - Der Geschichtenerzähler

Zum 90. Geburtstag

Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg hat die "ästhetische Anspruchslosigkeit" der Romane von Michael Ende bemängelt. Phantastische Welten, findet Muschg, stellen sich sprachlich auf entwaffnend hausgemachte Weise dar. Der Faszination tut das keinen Abbruch und für den großen Erfolg ist der schlichte Stil geradezu eine Voraussetzung. Der 90. Geburtstag von Michael Ende gibt Gelegenheit, sich mit seiner Phantasiewelt ausführlich zu beschäftigen, dabei ihn und sein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein von allen Seiten kennen zu lernen.

"Hänsel und Knödel, die gingen in den Wald.

Nach längerem Getrödel rief Hänsel plötzlich: Halt!

Ihr alle kennt die Fabel, des Schicksals dunklen Lauf.

Der Hänsel nahm die Gabel und aß den Knödel auf."

Unendliche Geschichten

Maria Hartmann

Keine Frage, Michael Ende überzeugt auch im komischen Fach, im leicht Hingesagten. Die bedeutungsvolle Schwere, die seinen berühmten Werken anhaftet, vermisst man da kein bisschen. Zum 90. Geburtstag in zweiter Auflage noch einmal die ganze Palette: Michael Ende in Live-Gesprächen und Lesungen, in Geschichten und Essays. Ein Autor, viele Stimmen. Seine eigene natürlich, außerdem die von Gert Heidenreich, Gustav Peter Wöhler, Walter Kreye, Julian Greis, Stefan Kaminski und Maria Hartmann. Jede Stimme mit spezieller Nuance.

Gert Heidenreich

"Einen Prinzen in einen Frosch zu verwandeln ist nichts Besonderes und gelingt verhältnismäßig leicht. Jeder übellaunige Abteilungsleiter bringt es täglich fertig. Aber einen Frosch in einen Prinzen zu verwandeln, das erfordert große Kunst oder Kraft – oder Liebe."



Die "Unendlichen Geschichte", das Hauptwerk, ist ein schillerndes Gebilde aus tausenden Motiven und phantastischen Szenen. Das Hörbuch setzt mit langen Passagen aus dieser Geschichte den Schwerpunkt. Es liest Gert Heidenreich.

"Während er auf seinem Weg durch den Rosenhaag den sanften Biegungen des Pfades folge, erblickte er etwas, das ihn in Erstaunen setzte, weil er auf seinem ganzen Weg durch Phantasien noch nie etwas Derartiges gesehen hatte. Nämlich einen Wegweiser mit einer geschnitzten Hand, die in eine Richtung zeigte. Zum Änderhaus, stand darauf. Bastian folgte der angegebenen Richtung ohne Eile. Er atmete den Duft der unzähligen Rosen ein und fühlte sich zunehmend vergnügter, so als stünde ihm eine frohe Überraschung bevor."

Ein eifriger Jäger und Sammler in mythischen Gefilden

Überraschungen aller Art, Begegnungen mit Riesen und Zwergen, Firlefanzen, Trollen und Rabauken halten den Helden auf Trapp. Als eifriger Jäger und Sammler in mythischen Gefilden serviert Michael Ende mit philosophisch-therapeutischem Geschick Erquickung und Erbauung für alle. Es ist noch immer ein nostalgisches Vergnügen, Bastians Spuren zu folgen und in Träumen, in der Phantasie, in der Sehnsucht, im innwendigen Sehen, wie Michael Ende es nennt, den wesentlichen Sinn des Lebens zu entdecken. Das Hörbuch wartet sogar einem Kapitel der "Unendlichen Geschichte" auf, das im Buch nicht vorkommt. Bastian erlernt das Zaubern.

"Dame Ajola war eine hervorragende Lehrerin, die über seine Misserfolge, denn auch diese gab es natürlich, niemals lache oder spottete und immer ein ermutigendes Wort bereithielt. Merkwürdig war allerdings, dass sie selbst nicht im Geringsten zaubern konnte, abgesehen von der Tatsache, dass ihr Kleid und ihr Kopfschmuck aus ihr selbst hervor blühten, was eben ihre Besonderheit war und nicht eigentlich Magie, denn sie konnte es mit Willen weder bewirken noch verhindern."

Ein authentisches Bild des Autors

Interviews und Live-Mitschnitte können zwar mit der technischen Qualität der Studioaufnahmen nicht mithalten. Dennoch vermitteln sie ein authentisches Bild des Autors.

Michael Ende

"Für mich besteht nämlich gerade die Würde des Menschen in erster Linie darin, dass der Mensch als einziges Wesen auf der Welt die Kausalitätskette durchbrechen kann und aus sich heraus schöpferisch werden kann, damit kommen wir dann auf das Problem der Phantasie."



Für ihn der alles entscheidende Stoff. Die Phantasie zu retten – dafür lohnt es sich zu leben. Diese Hörbuch-Edition, Laufzeit mehr als 11 Stunden, bietet reichlich Gelegenheit, die Botschaften des Autors zu hören, zu genießen und von Fall zu Fall zu beherzigen.

"Unsere Bühne muss wieder verschwinden

Wie wir sie schufen in Geist und Gemüt

Was Phantasie und Gedanke erfinden

Erlischt mit dem Ende vom Lied.

Dunkel wird es und leer ist die Stätte

Aber wir haben und redlich bemüht

Figuren und Bilder malte Binette

Von Anfang bis Ende vom Lied.

Hat‘s euch gefallen, dann klatscht in die Hände

Wenn unser Karren von dannen nun zieht

Was ihr gehört habt, sind Lieder von Ende –

Das ist das Ende vom Lied."