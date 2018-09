WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Am Anfang steht ein Hörerlebnis. Noch ehe der damals siebenjährige Peter Henning das im Fingergefängnis seines Ziehvaters gefangene Tagpfauenage sieht, hört er es: "Es klang, als fange ein Stück Papier, an das man ein brennendes Streichholz hält, von einem Luftzug angefacht an mehreren Stellen gleichzeitig Feuer." Entzündet ist damit auch die Leidenschaft Peter Hennings für Schmetterlinge. In diesem Buch schildert er, wie er auf der Suche nach Apollofalter und Weißem Waldportier, Hummelschwärmer und Kaisermantel alles über Schmetterlinge und das Leben lernte. Ein wunderschön gestaltetes Buch über Schmetterlinge – und gleichzeitig ein autobiographisch eingefärbter Bericht darüber, wie eine lebenslange Leidenschaft einem das Leben retten kann.

Peter Henning

Mein Schmetterlingsjahr

Verlag: Konrad Theiss

ISBN: 3806236879

19,95 Euro