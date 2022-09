"Lektionen" von Ian Mc Ewan

Ian Mc Ewan: Lektionen

Aus dem Englischen von Bernhard Robben.

Diogenes Verlag, 2022.

720 Seiten, 32 Euro.

Das richtige Leben?

Es beginnt mit einem Ende:

"Er war ein erwachsener Mann, ein Dichter, zumindest sah er sich gerne als solcher, der sich, verkatert und mit Fünf-Tage-Bart, aus den Untiefen eines kurzen Schlummers erhob und vom Schlafzimmer ins Zimmer des schreienden Babys taumelte."

Roland Baines, Mitte dreißig und plötzlich alleinerziehender Vater eines sieben Monate alten Sohnes. Seine Frau Alissa hat ihn verlassen: sie liebe ihn, habe aber das falsche Leben gelebt. Nun hockt er in ihrem leicht verkommenen Haus und versucht, sein eigenes – richtiges?- Leben in den Griff zu bekommen. Auch durch Rückblicke auf seine Kindheit und Jugend: Kurz nach Ende des 2. Weltkriegs geboren, in Nordafrika aufgewachsen, die Ehe der Eltern verdruckst unglücklich, er in der englischen Heimat ins Internat abgeschoben und dort mit 14 von seiner Klavierlehrerin verführt.

Eine Beziehung so irreal, so nahe dem Wahnsinn und sexuell so aufgeladen, dass es an Hörigkeit grenzte. Er entfloh ihr kurz vor seinem 16. Geburtstag, ihre letzten Worte im Ohr: