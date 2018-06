Die Handlung

Es wurde langsam auch mal Zeit. Dass Männer über ihre Wechseljahre schreiben. "Früher," heißt es im Buch, "als man jung war, hatte man ein Bett, das sogar für einen selbst zu klein war, aber in diesem Bett schläft man mit einer Frau, ohne sich im geringsten zu stören. Das Alterspubertier hingegen liegt mit seiner Frau auf einer Riesenmatratze und träumt von einer Nacht, in der man sich mal nicht auf die Nerven geht".

Die Alters-Pubertiere: angegraute, oft kurzsichtige Wesen, die die Ruhe lieben, das Wandern, in Popkonzerten lieber sitzen als rumzuhampeln und die das Wort "früher" in ihren aktiven Wortschatz aufgenommen haben. Altertspubertier ist man, sobald man die 40 überschritten und auf die 50 zuläuft. So wie die beiden Journalisten Jochen Gutsch und Maxim Leo, die dieses Buch geschrieben haben.

Die Bewertung

Die Zwei geben sie Dinge aus ihrem Privatleben preis, die sie früher für schlicht undenkbar gehalten hätten.

Dass sie zum Beispiel weinen müssen, wenn sie im Fernsehen einen Tierfilm sehen. Ihnen kommen sogar schon die Tränen, wenn jemand von seiner kranken Mutter erzählt, obwohl sie die gar nicht kennen.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Maxim Leo und Jochen Gutsch sind zwei mit renommierten Preisen dekorierte Journalisten, die schräg, komisch, ein bisschen durchgeknallt, aber sehr wahrhaftig über einen Lebensabschnitt schreiben, mit dessen Merkwürdigkeiten sie nicht gerechnet hatten. Der aber von langer Hand geplant war. Vom lieben Gott persönlich, der die beiden aufforderte, ein Trostbuch für sich und andere über die Alterspubertät zu schreiben.

Eine Art Bibel oder so? Nee, sagte der liebe Gott: Was Lustiges. Das haben sie dann gemacht. Und es ist ihnen perfekt gelungen.

Maxim Leo und Jochen Gutsch

Es ist nur eine Phase, Hase

Ullstein

ISBN: 13 9783864930614

Preis: 12 Euro