Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

Kann ein Buch ein Ferienersatz sein? Nein. "Das Meerbuch" schafft es allerdings, den Leser zum Träumen zu bewegen - zum Träumen vom Meer. Dieses Buch zu lesen, ist also wie im Kopf zu verreisen, sich über die Gedanken an einen anderen Ort zu begeben und das ist eine wirklich schöne Erfahrung.

Dass dieses Buch so viel Spaß bereitet, liegt auch an der Auswahl der Autoren. Matthias Reiner mischt zeitgenössische Autoren wie Axel Hacke oder Judith Schalansky mit mittelalten wie Ingeborg Bachmann und Thomas Mann, mit ziemlich alten wie Goethe oder Cervantes und uralten wie Platon oder Homer.



So unterschiedlich die Autoren sind, so unterschiedlich sind auch ihre Geschichten und Gedichte. Gemeinsam ergeben sie ein wirklich gelungene Mischung.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die das Meer lieben und voller Meer-Sehnsucht sind.

Das Buch auf einen Blick:

Matthias Reiner (Hg.)

Das Meerbuch

119 Seiten

Verlag: Insel-Bücherei / Suhrkamp

Illustrationen: Quint Buchholz

ISBN: 978-3-458-19481-1

14 Euro