Flucht nach Athen

Der Krieg treibt die Menschen auch im dritten und letzten Teil von Olivia Mannings Balkan-Trilogie vor sich her. Die Mehrzahl der Auslandsbriten, die im Herbst 1940 vor den anrückenden deutschen Truppen aus Bukarest entkommen sind und von denen Manning basierend auf eigenen Erlebnissen erzählt, treffen sich in Athen wieder. Der Weg zurück in die Heimat ist versperrt.

Selbstverständlich sind die wichtigsten Protagonisten aus den beiden vorherigen Bänden abermals dabei: Harriet Pringle, aus deren Perspektive erneut erzählt wird, entfremdet sich zunehmend von ihrem Mann Guy, einem Englisch-Dozenten ohne Job. Der hinreißende Jakimov, ein stets hungriger Schnorrer, versucht sich weiter ohne Geld durchzuschlagen, kommt aber immer mehr herunter. Zwar weicht vorübergehend die Anspannung der letzten Monate, aber die Lage für die Flüchtlinge bleibt prekär.

"Harriet betrachtete die in den Nachglanz des Abendlichts getauchten Berge in der Ferne, und sie erschienen ihr wie etwas, das sie aus einem dahinrasenden Zug erblickte. Also war ihnen Athen nicht bestimmt. Aber welcher Ort war ihnen in dieser in Unordnung geratenen Welt bestimmt? Wo konnten sie ein Zuhause finden?"

Zwischen Hoffnung und Ernüchterung

Mit großer Kunstfertigkeit zeigt Manning ihre Figuren in einem beständigen Schwebezustand zwischen Hoffnung und Ernüchterung, zwischen Starre und Aktionismus. Die Flüchtlinge versuchen sich mit ihrer Lage zu arrangieren und schauen zugleich mit bangen Blicken auf den Kriegsverlauf.

Für einige Wochen scheint sich alles zum Besseren zu wenden. Die Griechen halten nicht nur dem Angriff Mussolinis stand, sondern schlagen die italienischen Truppen sogar zurück.

"Nun folgte Sieg auf Sieg. Wenn die Glocken erklangen, lachten Wildfremde einander an und riefen sich zu: 'Was, schon wieder einer!' Die Athener tanzten in den Straßen. Ältere Männer tanzten wie Jünglinge, und die Frauen auf den Bürgersteigen klatschten dazu. Man berichtete sich, die Griechen hätten die Hälfte von Mussolinis Armee gefangen genommen. Was das erbeutete Kriegsgerät beträfe, so könnten sie damit die ganze Welt herausfordern."

Spiegel der eigenen Verfassung

Manning zeichnet ein von großer Zuneigung geprägtes Bild vom bedrohten Griechenland. Und darin liegt der markanteste Unterschied zu den ersten beiden Bänden der Trilogie mit ihrem Schauplatz Rumänien, das Harriet als abstoßendes und korruptes Land erlebte.

Harriets ganz anderer Blick auf Griechenland ist auch Spiegel ihrer eigenen Verfasstheit. Die junge Frau emanzipiert sich von ihrem omnipräsenten Mann Guy und verliebt sich in einen britischen Offizier. Das Leben erscheint ihr – trotz aller Widrigkeiten und Gefahren – zuweilen sogar als Fest.

"Die Blumenläden, randvoll mit Blumen, verströmten einen solchen Duft, dass die Straßen davon erfüllt waren. Es gab zwar nichts zu essen, aber es gab Nelken. Wohin die britischen Soldaten auch gingen, wurden ihnen Blumensträuße überreicht, und in den Tavernen bekamen sie Wein ausgegeben."

Ein komplexes Zeitdokument

Doch die Euphorie hält nicht an. Bald sind griechische und britische Soldaten auf dem Rückzug vor der rasch vorrückenden deutschen Wehrmacht. Athen wird zur Falle und die Suche nach Fluchtmöglichkeiten für alle immer dringlicher.

Olivia Manning verknüpft die präzise literarische Rekonstruktion einer historischen Katastrophe elegant mit der Schilderung alltäglicher persönlicher Enttäuschungen, Freuden und Phantasien ihrer Protagonisten. Es ist diese Verbindung, die ihr großes Romanprojekt zu einem komplexen Dokument der Zeit macht. Jakimov, der mehr und mehr den Kontakt zur Realität verliert, imaginiert sich ein Leben, das längst unmöglich geworden ist.

"Habe einen Freund in Indien, einen guten alten Freund, genau genommen. Ein Maharadscha. Sehr weichherzig dem alten Jak gegenüber. Immer gewesen. Bei Kriegsbeginn hat er mir geschrieben und mich in seinen Palast eingeladen. 'Falls es lästig wird in Ihrem Teil der Welt, sind Sie in Mukibalore immer willkommen.' Charmanter Kerl. Hat mich ins Herz geschlossen. Hat vorgeschlagen, dass ich mich um seine Elefanten kümmere."

Die Sehnsucht nach Sicherheit

Indien bleibt nur ein Traum. und die Sehnsucht nach einem sicheren Ort unerfüllt. Zuletzt gelingt es der Notgemeinschaft immerhin, sich auf zwei altersschwache Schiffe zu retten, die den deutschen Luftangriff auf den Hafen unbeschadet überstanden haben und Kurs auf Afrika nehmen. Jakimov ist nicht mit an Bord.