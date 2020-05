Manfred Bauschulte - Henri Michaux - Autor und Artist

Das Unglaubliche ist geschehen

Seine Schriften schillern zwischen intimen Journalen und imaginären Reise-Reportagen, absurden Fabeln und Gedichten. Seine Malerei verliert sich in einem endlosen Strom fragiler Figuren und kryptischer Zeichen. Henri Michaux war ein beständig Suchender, und schuf sich Möglichkeiten das Unbekannte in einer Art selbst geschaffener Traumwelt zu erfahren. In seinen Aquarellen, wie auch in seinen Dichtungen experimentierte Michaux mit archaischen Spielformen und suchte nach Auswegen aus dem Käfig ästhetischer Konventionen.

"Das Unglaubliche ist geschehen, das ich seit der Kindheit verzweifelt ersehnt habe, das scheinbar Ausgeschlossene, von dem ich gedacht habe, das ich es nie sehen würde, das Unerhörte, Unerreichbare, Wunderschöne, Erhabene, das mir bisher verboten gewesen ist, es hat sich ereignet."

Turbulenz im Unendlichen

1955 entdeckt er in der Droge Meskalin ein poetisches Transportmittel, das ihn bei der Suche nach dem Unbegreiflichen, neue Erlebnisräume erschließen sollte. In seinen Büchern "Unseliges Meskain" und "Turbulenz im Unendlichen" hält er minutiös seine oft qualvollen Rausch-Erlebnisse fest - in Form von Protokollen, die so wahrhaftig wie nur möglich das Flüchtige des Rausches fixieren sollen. Er lässt sich von der Wucht der Geschwindigkeit, der rhythmischen Pulsationen übermannen.

"Man ist in eine Schockzone eingetreten. Phänomen der großen Massen, aber in winzigen Verhältnissen, ins Unendliche wogend. Mit geschlossenen Augen hat man innere Visionen. Tausende und Abertausende mikroskopische Flammenpunkte, blendende Diamanten, Blitze für Mikroben. Paläste mit unzähligen Türmchen, unter einem unbekannten Druck in der Luft hinfahrend. Arabesken, Girlanden, Jahrmarkt. Ein Extremismus im Licht, das mit ausbrechendem Glanz die Nerven anbohrt."