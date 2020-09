Geert Mak - Große Erwartungen

Ein "Zuviel" oder ein "Zuwenig"?

Ist es also nicht ein "Zuviel an Brüssel", wie oft populistisch behauptet wird, sondern im Gegenteil ein Zuwenig an emanzipatorischer Institutionen-Kraft, die die gegenwärtige Malaise erklärt? Es hätte nicht geschadet, wenn sich Geert Mak hier etwas entschiedener positioniert und auch bei seinen Gesprächspartnern pointierter nachgefragt hätte. Die fortbestehenden post-kommunistischen Prägungen in Teilen Osteuropas kommen deshalb leider ebenso wenig zur Sprache wie die konkreten russischen und chinesischen Einflussversuche. Anderes hingegen wird in großer Klarheit angesprochen:

"Die Zustimmung der Bürger zur Europäischen Gemeinschaft beruhte von jeher in erster Linie auf ihren Erfolgen - Frieden, offene Grenzen, freier Handel und so weiter. Nie verdankte sich ihre Legitimität einem 'Input' durch Wahlen oder eine demokratische Debatte, sondern immer einem 'Output', also dem, was sie leistete. Als diese Leistungen aber immer häufiger infrage gestellt wurden, rächte sich der Mangel an demokratischer Legitimierung."

Prüfender Blick auf vermeintliche Stabilität

Geert Mak spielt dennoch weder nationale Parlamente und EU-Institutionen gegeneinander aus noch bedient er die wechselseitigen Ressentiments zwischen dem Süden und dem Norden des Kontinents. Im Gegenteil: Ganz zu Recht weist er darauf hin, dass ein Großteil der sogenannten "Griechenland-Hilfe" schlussendlich wieder bei den Banken landete und der Süden stets ein konsumierender Absatzmarkt für jene Produkte blieb, die im Norden hergestellt wurden.

Als gediegenem Linksliberalen ist Geert Mak jedoch auch eine Figur wie der ehemalige linkspopulistische griechische Finanzminister Yanis Varoufakis suspekt, der mit allerlei Rabulistik vom Mafia-Charakter der Athener Bürokratie abzulenken trachtete. Auch im Falle Italiens: Was bedeutet schon "rechts" oder "links", wenn auf einen korrupten Berlusconi ein marktschreierischer Beppe Grillo folgte und auf diesen der xenophobische Matteo Salvini? Der Niederländer wirft aber auch einen Blick die vermeintlich stabile Bundesrepublik und deren Hauptstadt:

"Joseph Roth bemerkte einmal, Armut schärfe den Blick, und das ist auch heute zu beobachten. Schon morgens hört man hier und da die mit Flaschen und Dosen gefüllten Tüten der Pfandsammler klirren, Männer und Frauen, meist Rentner und Hartz-IV-Empfänger, die ihr karges Einkommen ein wenig aufbessern. Das traurige Heer der Flaschensammler ist heute allgemein akzeptiert, genau wie die aussichtslose Armut, die diese Berliner zum Sammeln zwingt."

Eindringlich, aber nicht pressimistisch

Beobachtungen dieser Art sind auch deshalb so eindringlich, weil sie keine Thesen illustrieren sollen - trotz aller Skepsis des Autors gegenüber Neoliberalismus und Austeritätspolitik, die er in Deutschland ebenso am Werk sieht wie in seiner niederländischen Heimat. Nie aber wird er dabei zum Ideologen, nicht einmal in der Beschreibung der Flüchtlingskrise von 2015, zu der er seinen Budapester Kollegen, den dezidiert Orbán-kritischen jüdischen Intellektuellen György Konrád befragt.

"'Ich habe keine weise Antwort', sagt Konrád, als ich ihn auf Angela Merkels 'Wir schaffen das' anspreche. Er sagt: 'Man kann die Shoah nicht ungeschehen machen, indem man eine Million Migranten ins Land lässt. Nach der großen Ausgrenzung darf jetzt nicht die große Vereinigung kommen. Respekt vor anderen Kulturen, gewiss. Aber wir dürfen nicht blind für die Gegensätze sein.'"

Dabei war dann - traurige Ironie der Geschichte - György Konrád bei seinem Tod im September 2019, auch von der vermeintlich eigenen, der ungarischen Kultur nahezu vergessen worden. Und doch endet Geert Maks tour d´ horizon, die im Nachwort sogar noch die aktuellen Corona-Herausforderungen in den Blick nimmt, keineswegs pessimistisch, sondern eher mit dem Ansporn, sich den gegenwärtigen Herausforderungen beherzt zu stellen – wie es der Kontinent in seinen besten Momenten schon immer getan hatte.