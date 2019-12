Buchtipp: Maja Lunde - Die Schneeschwester

Worum geht es?

Der 9-jährige Julian liebt Weihnachten über alles. Er mag die vielen brennenden Kerzen, den Geruch nach Zimt, das Knacken im Kamin und dann hat er an Weihnachten auch noch Geburtstag. Doch in diesem Jahr fühlt sich plötzlich alles anders an, denn Julians große Schwester ist tot.

Vor einem halben Jahr ist sie verstorben und seitdem liegt ein tiefer Schatten über der Familie. Alle sind voller Trauer und wie sollen sie da denn überhaupt Weihnachten feiern? Julian fürchtet, dass das Fest für seine Familie in diesem Jahr ausfällt.

Dann lernt er allerdings Hedvig kennen. Sie ist ein quirliges Mädchen, das gerne und viel redet und ein unheimlich ansteckendes Lachen hat. Die Beiden werden Freunde und in Julian wächst die Hoffnung, dass es für seine Familie vielleicht doch ein Weihnachtsfest geben könnte.