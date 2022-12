"Fliegenpapier. Vermischte Notizen" von Michael Maar

Papier, das Gedanken einfängt

Auch das Fliegenpapier ist einem cleveren Schwaben zu verdanken. Der Konditor Theodor Kaiser erfand es im Jahre 1909, wie uns Wikipedia aufklärt, zusammen mit einem Chemiker, der die richtige Mischung aus Harzen, Fetten, Honig und Ölen zusammenmixte. Nach dem Aufhängen der klebrigen Falle, klärt uns das Online-Lexikon auf, "finden sich mehr oder minder schnell die lästigen Stubenfliegen an dem Pappstreifen ein".

Fliegenpapier, so wie es Michael Maar verwendet, vermag allerdings keine lästigen Insekten einzufangen, sondern herumschwirrende und höchst willkommene Gedanken, Aphorismen und Lesefundstücke.

Liebe, Tod und praktische Lebensratschläge

"Fliegenpapier. Vermischte Notizen" heißt sein neues, schlankes Buch, das dem gewichtigen Bestseller "Die Schlange im Wolfspelz" folgt, in dem der Germanist und Kritiker dem Geheimnis großer Literatur auf die Spur kommen wollte.

Der Esprit, die Gewitztheit und Intelligenz dieses Werks hatten zu seinem enormen Verkaufserfolg beigetragen. Die Notizensammlung verfügt ebenfalls über reichlich Witz. Es geht darin – natürlich – um Literatur, um einzelne Autoren und sogar um ästhetische Grundsatzfragen:

"Zu einer Theorie des Erzählens. Jeder weiß: Je länger man voneinander getrennt war, desto weniger hat man sich beim Wiedersehen zu erzählen.

Nach zwei Tagen Trennung sind die Details noch frisch. Nach zwei Wochen wird summarisch zusammengefasst, und die Details verblassen. Nach mehreren Jahren Trennung, z. B. durch Kriegsgefangenschaft der Männer, wird überhaupt nichts mehr erzählt. Der Mahlstrom der Zeit hat die Details weggespült."

Um die Liebe geht es auch.

"Die wahre Liebe hat den Widerhaken. Man liebt den andern nicht, weil er so oder so ist, sondern obwohl er so oder so ist. Man liebt nicht weil, man liebt obwohl. Bei Hebbel heißt es, der Mensch wolle brutto geliebt werden, nicht netto, was Ähnliches meinen dürfte."

Um den Tod:

"Der fünfjährige Sohn fragt den Vater, ob alle Menschen sterben müßten, also auch er, der Sohn. Auf die betreten-ehrliche Antwort des Vaters – Augenrollen und großer Seufzer: 'Ich hab’s geahnt!'"

Um praktische Lebensratschläge:

"Eine der einfacheren Grundregeln des Lebens: Wechsle nie zu Vodafone."

Von analytisch bis albern

Kurz gesagt: Es geht um fast alles. Michael Maar hat ein Talent, Pointen zu erkennen und ihnen einen gelungenen Auftritt zu verschaffen. Die Notate sind manchmal eine Seite lang, manchmal nur wenige Zeilen. Sie sind zuweilen anekdotenhaft, analytisch oder sogar albern.

Und äußerst anregend: Nebenbei wird beispielsweise eine neue Fährte zur Interpretation von Kafkas "Proceß" gelegt, die das unüberschaubare Heer der Exegeten des Heiligen Franz bislang übersehen habe: Von Anton Tschechows Erzählung "Krankenzimmer Nr. 6" führe ein direkter Weg zu Josef K.

"Lest es nach, Kafka-Kenner aller Länder! Die Details werden Euch in die Augen springen."

Präzise Beobachtungen

Aber auch feinsinnig und gnadenlos präzise Beobachtungen sind Maar nicht fremd: So schildert er die Eindrücke aus dem Frühstückssaal eines Hotels, wo ein Herr von Ziethen stoisch und allein an seinem Tisch sitzt, gemieden von den anderen Teilnehmern der Jahrestagung.

Ihn umgibt der Ruch eines Skandals, der seinem Lebensgefährten angelastet wird. Man darf vermuten, dass hinter "von Ziethen" ein bekannter deutscher Pädagoge steckt, dessen Freund die Odenwald Schule geleitet hatte und des sexuellen Missbrauchs an Schülern überführt wurde.

"Da saß er nun, mit hoch erhobenem Cäsarenkopf und hellgrauer Fliege, sein Lebenswerk zerstört, den einsamen Tod vor Augen, und rührte den Löffel in seinem Kaffee. Warum tat er es sich nur an? Aber vielleicht waren die paar höflichen Worte, die dann doch jedesmal für ihn abfielen, immer noch besser als die tosende Stille, in der er in seiner verwaisten Gründerzeitwohnung den Rest des Jahres verbrachte."

Lektüreanregungen und wild sprießenden Gedankenblüten

Apropos Gründerzeitwohnung: Das Prinzip seiner Sammlung bringt Maar an einer Stelle in ein geschmackvolleres Bild als das des doch sehr an Wohnstuben der 50er erinnernde "Fliegenpapier":

"Das Folgende hat außer einer losen chronologischen keine andere Ordnung als die der Petersburger Hängung. Möge der Blick der geneigten Leser sich hier oder dort fixieren."

Das darf auch als Leseanleitung verstanden werden: Man kann einfach darin blättern und an dem ein oder anderen Paragraphen hängen bleiben, Lektüreanregungen folgen oder wild sprießenden Gedankenblüten. "Fliegenpapier" ist freilich ein Nebenwerk aus "Halb-Privatem" und "Fragmentarischem". Aber genau darin liegt sein Reiz.