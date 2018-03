Niklas Maak / Leanne Shapton - Durch Manhattan

Die Handlung

Die Handlung ist eine aus dem richtigen Leben: Eine Frau, die ein Notizbuch und einen Aquarellkasten bei sich trägt, und ein Mann, der Bücher schreibt, verabreden sich in New York, kaufen einen Stadtplan von Manhattan, ziehen eine gerade Linie von der Südspitze bis zum oberen Ende der Insel und beschließen, ihr zu folgen. Zwei Tage wandern die beiden durch Manhattan, lassen sich vom Zufall treiben, beobachten die Menschen und ihre Stadt. Die Ampeln an der Waterstreet, die an Schnüren über der Straße hängen. Wenn Wind vom Meer aufkommt und es stürmt, drehen sie sich so, dass keiner mehr weiß, wer jetzt rot und wer grün hat.

In Little Italy: die kleine Bäckerei von Josephe Seferazza, einem Sizilianer, der in den sechziger Jahren mit seinem Vater nach New York kam. Für die Touristen haben sie den Hydranten vor der Tür in den italienischen Nationalfarben gestrichen, im Laden nebenan gibt es Schilder zu kaufen, auf denen Mafia steht. Wenn schon Mafia, dann richtig: Warum im Trump-Tower Unmengen von Beton verbaut wurden und was die Mafia damit zu tun hat, ist eine der kleinen, spannenden Geschichten, die das Buch erzählt.

Die Bewertung

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Die Künstlerin und der Journalist kommen auf den Straßen Manhattans mit vielen Menschen ins Gespräch, erhaschen einen Zipfel ihres Lebens und erzählen davon. Die stille Neugier, die sie dabei entwickeln, macht dieses Buch zu einem kleinen Kunstwerk. Es sind feine Menschenbilder, die sie mit ihren Worten zeichnen, oft nur Andeutungen, aber sie entwickeln einen Zauber, dem man sich nicht entziehen kann. Wenn an der Ecke 12. Straße zum Beispiel ein Mann, der einen großen Strauß Blumen im Arm hält, das Gebäude betritt und kurz danach, sehr blass, mit den Blumen wieder aus dem Haus kommt. Man hält beim Lesen inne und im Kopf schreibt man die Geschichte weiter, man kann sich schließlich selbst entscheiden, ob der Blumenmann nicht doch noch ein happy end bekommt.

Kein Roman, kein Erzählband, kein Sachbuch, kein Stadtführer und doch hat es von allem etwas. Schon der Buchdeckel ist anders als andere. Auf dem Cover eine Art Relief, an dessen Rand sich kleine gezackte Rechtecke erheben, die vage Andeutung der Skyline von Manhattan. Ein ungewöhnliches Buch und vielleicht auch deshalb unbedingt empfehlenswert.

Die Autoren

Leanne Shapton ist Kanadierin, in Toronto geboren, Illustratorin und Verlegerin. Niklas Maak wurde in Hamburg geboren, ist im Feuilleton der FAZ Redakteur für Kunst und Architektur.