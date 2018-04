Lucy Fricke - Töchter

WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Martha und Betty: jahrzehntelang sind die beiden Frauen in Kreuzberg befreundet, haben sich durch die Irrungen und Wirrungen ihrer Beziehungskrisen beigestanden und waren einander im Alltag oft eine Stütze. Doch die Bitte, die Martha jetzt von Betty verlangt, ist denn doch eher eine Zumutung: ob sie ihren todkranken Vater in dessen uralten VW-Golf zu einem Sterbehilfeinstitut in die Schweiz fahren könne?

Autorin Lucy Fricke

Dieser Freundschaftsdienst steht am Anfang einer quietschvergnügten Road Novel, die nach Italien und Griechenland führt und aus der Perspektive der Kinder mit der 68er-Generation abrechnet. Lucy Fricke ist ein Buch gelungen, das Trostlosigkeit und Humor, Lebenshunger und Familientrübsal, Verzweiflung und Aufbruch verwebt. Es ist einer der wenigen deutschen Romane, der mir die Lachtränen in die Augen treiben konnte.