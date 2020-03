Bisher sind es nur vereinzelte Absagen, die bei den Veranstaltern des Kölner Literaturfestivals Litcologne eintreffen: Die indische Journalistin und Buchautorin Deepa Anappara zum Beispiel möchte aufgrund der aktuellen Lage nicht reisen. Der Songwriter und Essayist Billy Bragg hat seinen Auftritt auf September verschoben.

Darüber hinaus aber hält die Litcologne, die am Dienstag (10.03.2020) beginnt, an den rund 200 geplanten Lesungen fest - anders als die Leipziger Buchmesse, die ebenfalls in dieser Woche starten sollte. Manche Autoren seien aber verunsichert, sagt Festival-Chef Rainer Osnowski. Er gehe davon aus, dass abgesagte Veranstaltungen gegebenenfalls nachgeholt würden.

Online-Tickets und vorsignierte Bücher

"Lückenlose Dokumentation"

Die Veranstaltungen der Litcologne seien kleiner und besser kontrollierbar als die der Buchmesse, so Festivalchef Osnowski. Dadurch, dass fast 100 Prozent der Tickets online verkauft worden seien, könnten die Besucher identifiziert werden. "Das heißt, wenn sich tatsächlich ein Erkrankungsfall ergibt und wenn dann die Behörden nachfragen, können wir denen eine fast lückenlose Dokumentation der Menschen geben, die dort zu Besuch waren.''

Ausnahme: Die große Lesung im Kölner Dom. Dafür wurden Freikarten ausgegeben, deren Rückverfolgung unmöglich ist. Die Veranstaltung wurde deshalb abgesagt. Das gilt auch für den WDR-5-Literaturmarathon - eine kostenlose und für alle offene 24-Stunden-Lesung im WDR Funkhaus. Der stellvertretende Wellenchef Tobias Gehle nennt die Anonymität der Besucher und die extreme Dauer des Marathons als Gründe für die Absage.