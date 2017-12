Es ist allerding leichter Schätze im Ausland zu finden, die noch nicht übersetzt worden sind. Bei der deutschen Literatur ist das deutlich schwieriger.

WDR: Wie entdecken Sie solche alten literarischen Schätze?

Axel von Ernst

von Ernst: Zum Beispiel in alten Fischer-Taschenbüchern. Da ist hinten immer so eine große Liste mit Autorinnen und Autoren drin. Da findet man ganz berühmte Namen wie Ernest Hemingway, Thomas Mann und dazwischen tauchte dann plötzlich der Name Karl-Friedrich Borée auf, dessen Buch wir 2017 herausgebracht haben und über den niemand etwas wusste. So habe ich schon öfter Autoren entdeckt.

WDR: Was würden Sie sich für die unabhängigen Verlage wünschen?

von Ernst: Wir haben den Vergleichsfall Österreich oder auch die Schweiz, wo kulturell wichtige Verlage als Institution – so wie Theater oder Programmkinos - staatliche Förderung erhalten. Da sollte man sich überlegen, ob das nicht auch in Deutschland notwendig wäre. Ein Anfang ist so ein Preis, wie wir ihn jetzt in NRW bekommen. Damit setzt das Land ein deutliches Zeichen, dass es kleine unabhängige Verlage in der kulturellen Landschaft wichtig findet und unterstützen will.