Helmut Lethen: Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Erinnerungen.

RowohltBerlin, 2020.

384 Seiten, 24 Euro.

Die Erkenntnis über die Unbeständigkeit des Ich

In alten Taschenkalendern blätternd, stolpert Helmut Lethen über ein Lektüreerlebnis. Es erscheint ihm im Rückblick als Wendepunkt. 1959, zwischen Abitur und Bundeswehr, liest er den Roman "Stiller" von Max Frisch. Angestrichen hatte der eben 20jährige das auktoriale Urteil über den Helden: "Seine Persönlichkeit ist vage; daher ein Hang zu Radikalismen". Er habe damals beschlossen, so Helmut Lethen der Ältere, ebenso wie Stiller kein Charakter zu werden

Es ist dies eine frühe noch begriffslose Einsicht in den Mangel an Substanz und Festigkeit des Ich. Die Verfügbarkeit über sich selbst ist eine Illusion. In Lethens Autobiographie kommt in der Folge die Erkenntnis der Unverfügbarkeit der Geschichte hinzu.

Berufsverbort durch den Radikalenerlass

Helmut Lethens intellektuelle Sozialisation fällt zusammen mit den heroischen Zeiten der westdeutschen Studentenbewegung in den 60er und frühen 70er Jahren. 1972 ergeht der sogenannte Radikalenerlass: Bewerber für den Öffentlichen Dienst werden, so der Beschluss der Regierungen von Bund und Ländern, auf ihre Verfassungstreue überprüft. Wer der Überprüfung nicht genügt, erhält Berufsverbot. Der Autor, Politkader der KPD/AO, zahlt den Preis.

Da aus ihm in der Bundesrepublik nichts werden wird, zieht Lethen 1977 in die liberalen Niederlande. Er erhält eine Professur in Utrecht. Demoralisiert ist er nicht. Lethen ist Mittelstreckenläufer. Er nimmt die Sache sportlich: