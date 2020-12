Schnee in Paris und gestohlene Weihnachtsbeleuchtung

Das hat es 50 Jahre lang nicht gegeben: es schneit in Paris, es herrscht fröhliche Weihnachtsstimmung, aber da niemand Winterreifen hat, auch ein Verkehrschaos. Für Kommissar Lacroix und seine Assistentin Capitain Jade Riaux gibt es jedoch nichts zu tun. In seinem Stamm-Bistro sitzt Lacroix mit einem Glas Rotwein, und liest in der Zeitung, dass die Weihnachtsbeleuchtung am Place du Tertre, dem Maler-Platz auf dem Montmartre gestohlen wurde. Er bietet seiner Kollegin Rose Violet an, zu ermitteln, und fährt mit der 100 Jahre alten Standseilbahn Funiculaire hinauf auf den berühmten Berg von Paris.

"Am Ende der Fahrt drehte er sich um und da war: Paris. Die Stadt breitete sich vor ihm aus. Erst die verwinkelten Dächer des 18. Arrondissements, dann der Abhang hinunter zum 9. In der Ferne die Türme von Notre Dame, rechts davon die lange Linie des Louvre und ganz rechts, wie eine Verheißung, der Eiffelturm. All das konnte er von hier überblicken. Eine Stadtrundfahrt in 90 Sekunden zum Preis eines Metrotickets. Manchmal musste er sich kneifen, dass das Leben ihn ausgerechnet hierher geführt hatte."

Lacroix und seine Kollegin starten die Ermittlungen

Lacroix ist Anfang 60, nur seine Kollegin Rose Violet ist länger im Dienst als er. Gemeinsam begutachten sie den Place du Tertre, auf dem Malerinnen und Karikaturisten ihre Kunstwerke anbieten und an die Touristen aus aller Welt verkaufen. Die Bäume auf dem Platz sind tatsächlich leer, und die von einen Energieversorger gesponserte Kitsch-Beleuchtung verschwunden.

"'Hier hing alles voll?' Rose nickte. 'Es ist nichts übrig geblieben, nicht mal die Kabeltrommel oder etwas von der Stromversorgung. Die Diebe haben ganze Arbeit geleistet.' 'Ähm, gibt es eine Videoüberwachung?' 'Nicht auf der Place du Tertre, die Anwohner haben sie abgelehnt – Datenschutz.' Rose lachte bitter. 'Ich würde gerne mit den Malern sprechen', sagte Lacroix. 'Tu, was du nicht lassen kannst.' 'Kannst du mich begleiten, dich kennt man hier?' 'Du bist Lacroix, ganz Paris kennt dich!' 'Rose, es ist so kalt...'"

Interessante Begegnungen und fragwürdige Zeugenaussagen

Der Autor Alex Lépic schickt seinen Kommissar Lacroix in einen Fall, der vor allem stimmungsvoll ist. Felix von Manteuffel spricht den Kommissar, der auf dem touristisch überlaufenen Montmartre ermittelt, dabei auf den bärbeißigen Altlinken und Maler Serge Folle trifft, von der eifrigen Boulevard-Journalistin Romy Schneider verfolgt wird und mit seiner Kollegin Rose Violet darüber räsoniert, wie sich Paris verändert hat.

Es bleibt ihm aber auch Zeit für manche Bistro-Besuche mit Ehefrau Dominique oder Gespräche mit seinem Bruder, dem Priester Pierre Richard. Denn schließlich geht es um weihnachtliche Symbole: nach dem Diebstahl der Beleuchtung wird auch die Mauer des Karmeliterklosters auf Montmartre beschmiert und der große Weihnachtsbaum abgesägt. Mademoiselle Rosalie Troitteau, die in jeder Nacht Kultur-Radio hört, hat etwas gesehen. Nur was eigentlich?

"Sie senkte die Stimme, um ihrer Aussage mehr Dramatik zu verleihen. 'Und dann?' Lacroix hoffte, dass er nicht zu genervt klang. 'Nun, ich bin ans Fenster getreten, und da waren Schatten, und dann gab es ein lautes Krachen. Das war der Moment, in dem der Stamm brach, und dann lag der Baum quer über der Straße!' 'Und die Schatten?' 'Die rannten von dannen!' 'Haben Sie jemanden erkannt?' 'Nein, ich bin mir aber ganz sicher, dass es zwei Leute waren, junge Leute, denke ich, so schnell wie sie rannten.' 'Aber Gesichter haben Sie nicht erkennen können?' 'Ich bin untröstlich, aber nein, dafür war es zu dunkel. Sie können sich nicht ausmalen, wie gern ich Ihnen geholfen hätte...' 'Ob Sie es glauben oder nicht Mademoiselle: Sie haben mir schon sehr geholfen.'"

Stimmungsvolles Hörbuch für weiße Weihnachten in Paris

"Lacroix und die stille Nacht von Montmartre" ist ein unterhaltsamer Weihnachtskrimi, mit vielen stimmungsvollen Paris-Szenen und einer ganzen Reihe von sympathischen oder auch kauzigen Figuren. Dabei werden auch Themen wie touristische Überfüllung, Gentrifizierung, Obdachlosigkeit angesprochen. Felix von Manteuffel liest ausgezeichnet, gestaltet ruhig und entspannt die weihnachtlichen Szenen, findet für die verschiedenen Figuren eigene Sprechweisen, baut immer wieder Spannung auf. Denn es bleibt nicht nur bei Sachbeschädigung.

"Was aussah wie ein kleiner Park, war das Zentrum des früheren dörflichen Montmartre, ein Verbund von niedrigen Häusern und Scheunen, überragt von der alten Moulin de la Galette, der hölzernen Windmühle, die schon van Gogh auf einem seiner berühmtesten Bilder verewigt hatte. Lacroix fühlte sich in der Dunkelheit und unter den Flügeln der Mühle kurz, als wäre er aus der Zeit gefallen und in einem Schwarz-Weiß Film gelandet. Sie gingen über die alten Pflastersteine ins Innere des Hofes. Es öffnete sich ein kleiner Platz, von Scheunen eingefasst, und dort, genau in der Mitte, bot sich das gruselige Szenario ihren Augen dar."

Was Lacroix erlebt, und wohin ihn seine Ermittlungen führen, das soll hier natürlich nicht verraten werden. Aber dieses Krimi-Hörbuch mit Felix von Manteuffel ist mit seinen über vier Stunden absolut weihnachtstauglich. Und so kann man ein weißes Weihnachten in Paris mit einem ökologisch guten Gewissen erleben – ganz ohne Spritverbrauch und Weihnachtsrummel.