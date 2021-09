Sätze die für Stirnrunzeln sorgen

Es gibt Sätze in diesem Buch, die einem ein kräftiges Stirnrunzeln ins Gesicht treiben. Etwa wenn Per Leo gegen Ende seiner neuesten Publikation, die eher Essay als politisch-historisches Sachbuch ist, relativ frohgemut verkündet:

"Die Lasten des Nationalsozialismus sind weitgehend abgetragen, die Aufträge, die er uns hinterlassen hat, alles in allem erfüllt, die Fragen, die er aufwarf, größtenteils beantwortet. Was bleibt, ist die Macht einer Geschichte, die uns mit einer Fülle von Geschichten umgibt."

Befremdliche Formulierungen

Klingt das nicht nach Schlussstrichmentalität, nach einem Wiederaufguss von Martin Walsers "Moralkeule Auschwitz" und der angeblichen "Dauerrepräsentation unserer Schande", die dem Dichter schon 1998 in der Frankfurter Paulskirche furchtbar auf die Nerven gingen?

Nicht weniger befremdlich klingt Per Leos Vorliebe für den Begriff des "Post-Arischen". Sich selbst bezeichnet er als "post-arischen Wurzeldeutschen", den Deutschen bescheinigt er einen "post-arischen Streberzionismus". Soll das witzig sein oder hip klingen? Wirklich erkenntnisstiftend sind solche terminologischen Spielereien nicht. Man hat den Eindruck, dass hier wie in anderen Fällen die knackige Formulierung wichtiger ist als der Inhalt.

Die Vergangenheit in ihrer ganzen Unaufgeräumtheit

Und auch mit der Polemik will es nicht so recht klappen. Wenn er Felix Klein, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, als "ranghöchsten Anti-Antisemiten im Nachfolgestaat des Dritten Reichs" verhöhnt, dann fragt man sich, ob solche Kritik an Amt und Person nicht etwas arg unter der Gürtellinie daherkommt. Wenn Björn Höcke auf irgendeinem Marktplatz im Osten so etwas sagen würde, wäre man eher nicht überrascht.

Andererseits gibt es viele Sätze in diesem Buch, die einen durchaus zu einigem Nachdenken anregen. Etwa wenn er gleich mehrfach, als eine Art Leitprinzip für das eigene Vorhaben, den amerikanischen Historiker Peter Novick zitiert:

"Will man aus einer Begegnung mit der Vergangenheit wirklich etwas lernen, dann muss diese Vergangenheit in ihrer ganzen Unaufgeräumtheit erscheinen. Wird sie dagegen so lange geformt und ausgeleuchtet, bis sie eine inspirierende Botschaft mitzuteilen hat, wird sie kaum je Erkenntnis stiften."

Geschichtsbewusstsein im Wohlfühlquadrat

Letzteres gilt in Leos Augen für die deutsche Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus. "Maßlos" nennt er dieses Gedenken, erstarrt in ritualisierten Formeln und einer fehlgeleiteten Opferidentifikation verhaftet, die allein der eigenen Entlastung dient.

Dieses "Gedächtnistheater", wie er es im Anschluss an den Historiker Michal Bodemann nennt, hat viele Facetten: das Holocaustmahnmal in Berlin, das viele Juden ausgesprochen kritisch sehen, die inzwischen routinemäßig absolvierten Gedenkfeiern, aber auch in Klischees ertrinkende Fernsehproduktionen wie der Mehrteiler "Unsere Väter, unsere Mütter". Das Geschichtsbewusstsein der meisten Deutschen, so Leo,

"hat sich im Wohlfühlquadrat von Täterdämonisierung, Opferidentifikation, Demokratiestolz und Ambivalenzabwehr bequem eingerichtet."

Die Singularität des Holocaust

Dreh- und Angelpunkt dieses Gedächtnistheaters ist nach Ansicht Leos der normative Satz von der Singularität des Holocaust. Soll heißen: Die Ermordung der europäischen Juden ist als Menschheitsverbrechen einzigartig, und wer es wagt, den Holocaust zu kontextualisieren oder mit anderen Massenmorden zu vergleichen, der wird sofort der Relativierung und Verharmlosung beschuldigt.

"Die Ermordung der europäischen Juden war ein Verbrechen der Maßlosigkeit. Ein Denken, das es erfassen will, ganz gleich mit welchen Mitteln, darf darum nicht selbst maßlos sein. Vielleicht sollten wir in diesem Sinne den Satz von der Singularität des Holocaust nicht in jeder Form, aber immer dann, wenn er ein Bekenntnis fordert, als zu extrem erachten."

Die Aporien der deutschen Erinnerungskultur

Am stärksten ist Per Leos Buch dort, wo es klug und nüchtern die Aporien der deutschen Erinnerungskultur herausarbeitet: dass der Historikerstreit von 1986 gar keine auf Erkenntnis zielende Debatte unter Fachkollegen war, sondern ein Kampf um Deutungshoheiten, den letztlich ein Philosoph – nämlich Jürgen Habermas – für sich entschied; dass Richard von Weizsäckers legendäre Rede, in der er den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung für die Deutschen markierte, genau damit willkommene Entlastung von den deutschen Verbrechen bot, denn wer befreit wird, muss bekanntlich zuvor unterdrückt worden sein, nämlich von Hitler und seiner Nazi-Clique; dass der arme Bundestagspräsident Philipp Jenninger 1988 wegen einer Gedenkrede zurücktreten musste, die auf eindrucksvolle Weise die subtile Alltäglichkeit des Antisemitismus im Jahr der Reichspogromnacht einzufangen versuchte.

Als Ignatz Bubis, damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, ein Jahr später beim gleichen Anlass längere Passagen aus Jenningers Rede wortwörtlich übernahm, nahm niemand daran Anstoß.

Insgesamt eine anregende Streitschrift

Wenig überzeugend, ja oft sogar ärgerlich sind hingegen die Passagen, in denen Per Leo polemisch wird, in denen er seine persönlichen Erfahrungen zum Maßstab allgemeiner Betrachtung macht und in denen er reichlich nebulös einen neuen Umgang mit der NS-Vergangenheit postuliert.

Hier wird das Buch selbst maßlos und vergisst leider, was es sich als Leitmotiv auf die Fahnen schrieb: nämlich auf Erkenntnis statt auf eine inspirierende Botschaft zu setzen. Trotzdem: "Tränen ohne Trauer" ist eine anregende Streitschrift, die viele kluge, anregende, zum Widerspruch reizende Gedanken zu bieten hat.