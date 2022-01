Drei Jahrhunderte in Manuskripten

"Gestern Vormittag haben wir Gal beerdig. Es muss so sein, wie in einem seiner Lieblingsgedichte, auf einem Friedhof an der Meeresküste, blankgefegt vom Wind, wo sich das Geschrei der Möwen mit dem unablässigen Anbrausen der Brandung mischt. Von seinem Grab aus überblickt man den Atlantik, wunderschön und normalerweise stürmisch, obwohl er ausgerechnet gestern ruhig vor uns lag und die blaue Fläche des Ozeans mit dem Horizont verschmolz. Alles passt: der Ort, an dem Gal Ackerman für immer ruhen soll, wurde von ihm selbst bestimmt."

Damit fängt das Abenteuer für Nestor Chapman an: Er sortiert, sichtet, recherchiert, kombiniert und vervollständig. Nahezu unübersehbar, die Fülle an Papier, die Gal ihm hinterlassen hat: Manuskripte, Briefe, Notizen. Eine Zeitspanne von drei Jahrhunderten umfassend.

Neugierig nimmt Nass sich der schriftlichen Hinterlassenschaften an, immer bestrebt, alles genau so zu ordnen, wie der Freund es wünschte. Er erinnert sich der letzten Begegnung vor Gals Tod.

"Hier hast du es Ness, Brooklyn, mein Buch, verstreut über die Seiten dieser Hefte. Na ja, technisch gesehen ist es noch nicht fertig, aber es fehlt nicht mehr viel. Man könnte sagen, es ist ein Rennen gegen die Zeit, Wenn ich noch ein Weilchen lebe, schaffe ich es vielleicht. Wenn aber nicht…"

Ein faszinierendes Kaleidoskop

Ness macht sich ans Werk, unterstützt von Gal, der ungeachtet der Tatsache, dass er gestorben ist, in der Phantasie seines Freundes weiterhin präsent bleibt. Mit der Geschichte, an deren Entstehung man lesend teilnimmt, beginnt eine Zeitreise in großen Sprüngen.

Gals Großvater ist im 19. Jahrhundert geboren, Kernzeit ist das 20., ins 21. lappt diese komplexe Geschichte auch noch hinein. Chronologisch und stilistisch durchaus uneinheitlich. Verschiedene Ich-Perspektiven bilden ein faszinierendes Kaleidoskop, ein buntes Patchwork der Schauplätze, Personen und Situationen.

Im Zentrum eine Spelunke in Brooklyn. Aus allen Teilen der Welt kommen die Gäste. Nicht immer freiwillig. Die meisten sind auf der Flucht vor den Widrigkeiten der Welt.

"Als ich an der Kreuzung Hicks, Atlantic Avenue um die Ecke bog, sah ich die Leuchtschrift. OAKLAND BAR& GRILL stand auf dem rot-weißen Neonschild über einem Erkerfester aus matt geschliffenem Glas. Mir wurde schwummrig, ich ließ die Welt der Wachen hinter mir und betrat einen Traum."

Die Liebe als roter Faden

Ness, der sich immer tiefer in die Papiere und damit in Gals Biografie hineinwühlt, entdeckt bald einen roten Faden, der sich durch das aufregendes Leben des Freundes zieht: Die Liebe zu Nadja Orlov.

Als Person taucht sie auf und verschwindet wieder. In Form von heißer Sehnsucht erobert sie einen dauerhaften Platz im Herzen ihres Verehrers.

"Wir gingen die Holztreppe hoch, ganz langsam, wie in Trance von der Macht unseres gegenseitigen Verlangens. Wir sprachen kaum, als wären wir in eine Art heilige Zone geraten, in der das schrille Echo der Worte von den Wänden wiederhallte. In diesem Moment begann ich zu schweben, auf dem Weg zu ihrem Körper."

Ein großes Lesevergnügen

Ob seine Protagonisten sich in New York oder Madrid oder sonst wo rumtreiben, Eduardo Lago gelingt es, zwischen den Zeilen die Atmosphäre zu beschwören. Plastisch, wenn es passt durchaus auch drastisch, schildert er Menschen, Situationen, Ereignisse. Im kleinen wie im Großen: Der Kinderblick auf den Großvater, das Grauen im Spanischen Bürgerkrieg.

Er lotet die Vergangenheit aus und verbindet die Ereignisse mit den Schicksalen seiner Protagonisten. Ein souveräner Erzähler – die Übersetzung greift die Töne, die er anschlägt, gekonnt auf. Ein großes Vergnügen, ihm in jeden Winkel seiner Geschichte in Raum und Zeit zu folgen.