Ein Autor als Protagonist

Der Autor, der im Mittelpunkt des Romans von Dany Laferrière steht, wurde mit seinem autobiografisch grundierten Debüt berühmt, aber keineswegs reich. Der Erfolg hat weder den Einwanderer aus Haiti noch seine Lebensumstände in Montreal verändert. Er besitzt nach wie vor nur eine alte Schreibmaschine und ein paar Bücher.

Den gut dotierten Auftrag, eine Reportage über Nordamerika zu schreiben, nimmt er nach kurzem Zögern an, aber eilig hat er es nicht damit.

"Ich werde mich einen guten Monat ausruhen müssen, bevor ich meine Erforschung Amerikas unternehme. Am besten fange ich damit an, diesen Scheck auf den Kopf zu hauen."

Das Spiel mit Identitäten

Das ist der typische, cool-lässige Laferrière-Sound, wie man ihn am intensivsten von seinem umwerfenden Debüt "Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu ermüden" kennt, das davon erzählt, wie ein mittelloser Einwanderer in Montreal zum Schriftsteller wird.

Es ist der Titel, der auch den Ich-Erzähler des aktuellen Romans berühmt gemacht hat. Solche autobiografischen Bezüge gehören zu einem Spiel mit Identitäten, wie es Laferrière gerne inszeniert. Wer diesem kunstvollen Spiel und dem ganz eigenen Ton des Autors einmal verfallen ist, wartet sehnsüchtig auf weitere Bücher.

Keine Freude am Unterwegssein

Doch der im Original bereits 1993 erschienene Roman "Granate oder Granatapfel, was hat der Schwarze in der Hand?", der erst jetzt auch auf Deutsch vorliegt, stimmt in weiten Teilen eine andere Tonlage an.

Denn bald schon kehrt der Autor seinem Zuhause den Rücken, um sich für die Reportage, die er ein wenig widerwillig in Angriff nimmt, in Amerika umzusehen. Einen Roadtrip nach dem Vorbild von Jack Kerouac verspricht der Wunderhorn Verlag.

Doch die vibrierende Energie von Kerouacs legendärem Kultroman "On the Road", der das Befreiungspotenzial der Straße und ein authentisches Leben feiert, verströmt Dany Laferrières Buch nicht, gerade weil sein Alter Ego das Unterwegssein keineswegs genießt. Vor allem die Provinz verabscheut er.

"Diese kleinen Städte in Amerika sind geruch- und farblos, es fehlen sogar die Krankheitserreger (außer die der Dummheit). Die Kleinstädte sind ein einziger an mich gerichteter Vorwurf."

Alltagsrassismus in den USA Ende der 80er

Aber auch San Francisco oder New York bleiben bloß Schemen. Und daran ändert auch nichts, dass der Ich-Erzähler eine ganze Reihe von Berühmtheiten, wie den Filmemacher Spike Lee oder den Rapper Ice Cube, trifft und in Dispute über Herkunft und Verantwortung verwickelt wird.

Laferrières Alter Ego will sich nicht durch seine schwarze Hautfarbe definieren lassen, er sieht sich vielmehr als amerikanischer Schriftsteller an der Seite von Hemingway, Bukowski und Kerouac. Zugleich aber sind Alltagsrassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung in den USA Ende der 1980er Jahre nur zu offensichtlich. Das ist das Spannungsfeld, in dem er sich bewegt und das den Roman prägt.

Ein Gespräch mit James Baldwin

Die Schwierigkeiten des Autors, der die Augen nicht vor der Realität verschließen, sich zugleich aber für keine Sache der Welt vereinnahmen lassen will, kulminieren in einem imaginierten Gespräch mit dem afroamerikanischen Schriftsteller James Baldwin. Dessen Rat ist unzweideutig.

"Kümmere dich nicht um den Rassismus. Das ist nicht deine Sache. Es kann dich bis ins Herz verbrennen. Weißt du, es ist besser für uns, den Rassismus den Rassisten zu überlassen."

Reflexionen über die Wurzeln des Rassismus

Das Problem der angemessenen Haltung ist mit Baldwins Hinweis jedoch keineswegs aus der Welt. Und es lässt sich für Laferrières Erzähler – und man darf wohl auch sagen für Dany Laferrière selbst – nicht lösen.

Der Roman versucht, genau diese Schwierigkeit zu gestalten. Reflexionen über die Wurzeln des Rassismus und die Aufgabe, die einem schwarzen, engagierten Autor aufgrund der gesellschaftlichen Umstände gezwungenermaßen zuwächst, wechseln sich ab mit im nüchternen Berichtston referierten Szenen eines Konflikts, der fast täglich neue Opfer fordert.

Einem Plot folgt der Roman dabei nicht. Er gleicht vielmehr, wie es einmal heißt, einer "Sammlung kurzer Texte, die ein ... dehnbarer Faden verbindet". Der Zusammenhang dieser Texte erschließt sich leicht. Doch eine fesselnde Reportage wird daraus leider an keiner Stelle.