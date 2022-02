"Keine Geschichte ist zu Ende an dem Tag, an dem sie zu Ende erzählt wird."

Räsoniert die alte Erzählerin am Ende des neuen Romans von Judith Kuckart – und dann entwirft sie in wenigen Sätzen, wie es weitergegangen ist oder weitergegangen sein könnte mit den Figuren, um die sich hier alles dreht. Sieben Menschen stehen im Zentrum der Geschichte eines Wochenendes, sieben Ehrenamtliche, die Dienst tun an einem Sorgentelefon: Die schlaflose über 80jährige Erzählerin, ein pensionierter Radiomann mit okkulten Interessen, eine traurige Buchhalterin, ein entlassener Hausmeister, eine ehemalige Matrosin, die ein DDR-Erinnerungsmuseum aufbauen will, eine geheimnisvolle schöne junge Frau – und die Theologiestudentin und angehende Pastorin Rieke, die in einer Übungspredigt sich Tische ausdenkt, an denen die Abgehängten unserer Gesellschaft sitzen in einem "Café der Unsichtbaren", das dem Roman den Titel gibt. Denn es sind nicht nur diese sieben Freiwilligen meistens unsichtbar oder besser unscheinbar, vor allem sind es die Anrufer und Anruferinnen, die nicht mehr weiter wissen in ihrer Not oder die jemanden brauchen mit dem sie in ihrer Einsamkeit sprechen können:

"Als Matthias sich vor vier Jahren für das Ehrenamt bei Sorgentelefon e.V. beworben hat, hat er nicht erwartet, dass der größte Teil der Anrufer arm, schon älter, einsam und oft aus jenem Teil des Landes sein würde, den der Westen als ehemaligen Osten bezeichnet, so als würde es die Himmelrichtung Osten seit 89 nicht mehr geben. Niemand in dem Stuhlkreis damals ist auf diese unspektakuläre Not und dieses Gestern vorbereitet gewesen, das im Heute nicht auf­hören will zu sprechen."

Alle, die beim Sorgentelefon anrufen, wollen das: sprechen. Mit jemandem reden. Sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Eine Stimme, die antwortet, die die Stille durchbricht. Da ist etwa die Frau, die keine Arbeit mehr hat und kein Geld, die von Obdachlosigkeit bedroht ist, ein Pädophiler ruft an, der fürchtet, es könne wieder los gehen, ein Mann erzählt, wie er früher mit der Schwalbe – jenem legendären DDR-Kleinkraftrad – zur Arbeit gefahren ist. Manche wollen nur plaudern, die schlaflose Nacht überstehen oder aber sich die Selbstmordgedanken vertreiben lassen, andere sind aggressiv und beschimpfen die Sorgentelefonierer. Die haben eine Ausbildung durchlaufen, in der sie Einfühlungsvermögen und Distanz gleichermaßen gelernt haben. Sie kreuzen bei jedem Gespräch an, worum es gerade geht: Suizidgefährdung oder Schlaflosigkeit oder anonym. Aber es geht in diesem Roman nicht in erster Linie um die Sprechbedürftigen, die zum Telefon gegriffen und die Nummer gewählt haben, die es schon zu DDR-Zeiten gab, damals allerdings oft abgehört und still gelegt von der Stasi, denn im real existierenden Sozialismus durfte es das doch gar nicht geben: Selbstmordgedanken, Einsamkeit, Sorgen, die nicht zu bewältigen waren.

Judith Kuckart erzählt von sieben Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen für diese ehrenamtliche Tätigkeit beworben haben. Und die – während sie mit den Hilfe- und Redebedürftigen sprechen – vor allem auch mit ihren eigenen Sorgen und Verletzungen konfrontiert werden, sich ihrer Einsamkeit bewusst werden. An einem Osterwochenende nehmen wir teil an ihrem Leben, ihrer Vergangenheit und ihren Zukunftsträumen. Es sind keine zu Ende er­zählten Geschichten….

"Denn Erzählen ist ein Labyrinth. Immer wieder kommt man – auf der Suche nach einem guten Ausgang – an Stellen vorbei, die einem bekannt vorkommen, aber doch kein Ausgang sind."

Dieses Labyrinth entwirft Judith Kuckart, die – auch wenn sie den passenden Ausgang verweigert – jeden Augenblick den Erzählfaden in der Hand behält und uns sicher durch die Biographien und Hoffnungen, die Zweifel und Freuden, also durch die nie gradlinig verlaufenden Lebensgeschichten ihrer Protagonisten führt. Und wer sich auskennt im Werk dieser Autorin, der erkennt in einer der Romanfiguren auch eine, die als eindrucksvoll Wartende schon einmal in einem anderen Erzähllabyrinth vorkam.