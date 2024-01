"Im Wahn der Anderen" von László Krasznahorkai

"Du willst es nicht wissen."

Ein gewisser Herman Melville – nein, mit dem berühmten amerikanischen Schriftsteller hat er nichts zu tun, wie er sagt – also dieser Melville will eine Bibliothek vor ihren Lesern retten. Für ihn ist sie ein Schutzraum, der alles Wissen der Welt birgt. Seine vornehmste Aufgabe sieht er darin, die Weisheit der Schrift zu erhalten.

"Kleinstarbeit für einen Palast" nennt der ungarische Autor László Krasznahorkai die längste von drei Erzählungen, die im S. Fischer Verlag erschienen sind. In einem atemlosen Monolog erzählt ein Bibliothekar vom radikalen Vorhaben, seine Schätze einzumauern. Fasziniert folgen wir seiner Spur und erfahren erst kurz vor Schluss, dass ein Hospital-Insasse zu uns spricht, ein Patient.

"Bald finde auch ich, um es so zu sagen, eine Hintertür, ich weiß wieder nicht, ob jemand, womit ich natürlich auch jetzt niemanden meine, der Satz bringt das so mit sich, darauf geachtet hat, was ich gesagt habe, Hintertür, das habe ich gesagt, und wenn Sie mich jetzt sehen könnten, hätten Sie gesehen, dass ich kurz gezwinkert habe, na, egal, wenn Sie es nicht verstehen, die Hauptsache ist, dass sie mir nicht mehr allerlei Injektionen verabreichen, und ich wieder zu Kräften komme."

Verstörend sind die labyrinthischen Welten, die Krasznahorkai mit bestürzender Exaktheit aufbaut. Seine Protagonisten brabbeln vor sich hin, sprühen Feuer oder hetzen in wilder Fluchtbewegung durch den Text. Erzählt werden keine Geschichten. Es sind eher bedrückende Zustandsberichte.

Der Buchtitel "Im Wahn der Anderen" verrät es schon, wahnhafte Übersteigerungen haben die drei Erzählungen gemeinsam. Da versucht ein Verzweifelter, herumirrend wie Odysseus, seinen Verfolgern zu entkommen. Es erinnert an die literarischen Albträume von Franz Kafka, wo ein Verurteilter im Roman "Der Prozess" ebenfalls nicht weiß, was er eigentlich verbrochen hat.

"Letzten Endes hätte er auch denken können, dass es gerade erst geschehen war und sie das Urteil über ihn verhängt hatten, über dessen Inhalt er sich wohl im Klaren war, denn dass es einen Grund gab, warum dieses Urteil gefällt worden war, zog er nicht in Zweifel, nur blieb ihm unklar, was dieser Grund war."

Der erste Text im Buch, versehen mit Zeichnungen des Malers Max Neumann, ist Klage und Kampfansage zugleich. Eine rätselhafte Kreatur, ein Mensch in Tiergestalt vielleicht, noch gefangen, aber dabei, sich zu befreien.

"Doch vorerst sage ich noch nichts, denn vorerst will ich noch nicht alles verraten, denn ich will nur, dass ihr wisst, mir genügt es, größer als ihr alle zu sein, und mir genügt es, stärker als ihr alle zu sein, mir, dem es auch genügt, euch zu besiegen, und ich besiege euch, denn am Ende werde ich siegen."

Ob die von ihm in sprachlicher Prägnanz erschaffenen Wesen ihre finsteren Drohungen wahr machen, verrät der Autor nicht. Du willst es nicht wissen, schreibt er, und an einer anderen Stelle: Die Realität ist kein Hindernis. Das Wahnhafte folgt offenbar ehernen Gesetzen. Und so bleibt dann doch nur ein Begriff, um einigermaßen angemessen zu begreifen, was hier vor sich geht: Faszination von der ersten bis zur letzten Zeile, das Nicht-Loskommen von diesen unheimlichen, bedrückenden Szenen.

Fazit: auf schreckliche Weise grandios, denn es gelingt dem Autor, in jeder Erzählung von Angst und Wahn einen ganz eigenen Ton zu finden. Die Übersetzerin Heike Flemming – auch ihr gebühren Lob und Bewunderung – hat die passenden Worte in deutscher Sprache gefunden. Gut möglich, dass László Krasznahorkai, wenn er einen seiner Text vorliest, lachen muss. Ganz so, wie es von Franz Kafka berichtet wird.