Eine Kater wie kein anderer

Was für ein Großmaul:

"Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keinen Nachahmer finden werde."

Nein, hier brüstet sich kein Internetgigant oder kapitalistischer Weltraumvisionär. Dieser Ich-Erzähler steht mit seinen Beinen fest auf der Erde - wenn er nicht gerade springt. Oder klettert. Oder in einem eigenartigen Übergangsnirwana schwimmt. Seine Name: Matou, französisch einfach Kater: Kupferrotes Fell, weiß nur die Schwanzspitze und die Tupfen an den Pfoten.

"Meine Natur ist von der aller Katzen, denen ich je begegnet bin, verschieden; ich wage sogar zu behaupten, nicht wie ein einziges von allen Wesen geschaffen zu sein."

Am Ende des siebten Lebens

Zumindest in einem hat der Angeber recht: es ist ziemlich unkätzisch, die menschliche Sprache nicht nur zu sprechen, sondern sie auch lesen und schreiben zu können - und außerdem noch die eigenen Memoiren zu verfassen. Katzen haben sieben Leben, sechs davon hat Matou schon aufgebraucht, das siebte fast beendet.

Jedes war so voll von Erleben, Lernen, Begreifen, Wundern, Leiden, dass es sein eigenes Kapitel beansprucht: ein Parforceritt durch die europäische Geschichte und Kultur, der Held ein pikaresker Bruder im Geiste des Simplizius Simplizissimus oder des Voltaireschen Candide, schicksalsgebeutelt wie sie. Dennoch:

"Ich liebte das Leben und liebe es immer noch!"

In Frankreich aus der Gosse gerettet

Seine Menschwerdung – auch wenn Matou sich diese Bezeichnung verbitten würde – beginnt mit der Französischen Revolution, diesem blutigen Urknall der Demokratie. Der charismatische Politiker Camille Desmoulins, Journalist und beeindruckender Redner, rettet ihn aus der Gosse und stirbt kurz darauf selbst unter der Guillotine – nicht ohne im Kater die Begeisterung für das gesprochene Wort zu entfachen, der Sündenfall, der das kritische Bewusstsein weckt:

"Ich verfügte durch alle meine sieben Leben hindurch und verfüge noch heute über die Gabe der hurtigen Auffassung! Intelligenz ist nicht gerecht, ja; aber, und das möchte ich in aller Bescheidenheit denken dürfen, sie stellt eine natürlich und darum ehrwürdige Ungerechtigkeit dar."

Schreiben lernen bei E.T. A. Hoffmann

Im nächsten Leben verschlägt es Matou ins Berliner Haus des Schriftstellers E.T.A. Hoffmann. Er selbst wird zum Wirt für einen Floh, einen überzeugten Demokraten der nachnapoleonischen Ära, und hilft bei der Verwandlung des Romantik-Autors in einen Verfasser dämonisch-grotesker Werke wie "Lebensansichten des Katers Murr" und "Meister Floh". Hoffmann wiederum revanchiert sich und hilft Matou lesen und schreiben zu lernen und manches über die Magie der Dichtung.

"Ein Katzenvieh, das sich in die Poesie verliebt – das wäre ja noch schöner, eine Perversität der Natur! So denkst du doch, gib’s zu! Gehört sie denn nur euch, die Poesie? Gehört sie nur euch, die Schönheit?"

Phantasieberauscht und voller Ideen

Und so geht es weiter in diesem phantasieberauschten, ideensprühenden, gedankenbesoffenen Roman. Michael Köhlmeier, der Erzählzauberer, legt sich keine Zügel an, lässt die Lust am Fabulieren bis in den Himmel schießen und wieder zurück zur Erde bis weiter hinunter in die Abgründe der Zivilisation. Denn in seinem dritten Leben wird Matou auf der Katzeninsel Hydra zum manipulierenden Diktator, der das Töten als Ferment für eine Gemeinschaft entdeckt.

Für sein viertes Leben wird er als Leopard im Kongo wiedergeboren, beim fünften landet er im deutsch-tschechisch-jüdischen Prag des Ersten Weltkriegs und lernt etwas über den Spießer im domestizierten Tier und das Wilde im Menschen - auch durch den gelehrten Affen aus Franz Kafkas „Bericht für eine Akademie“, der am Krieg zerbricht:

"Ein Tier wie ich, aber schon ein Mensch wie du (...) Er war ein besserer Mensch geworden, als du jemals einer werden wirst. Und wollte ein Mensch nun nicht mehr sein."

Jedes Kapitel wie ein eigenes Buch

Schließlich noch ein Abstecher in die drogenvernebelte New Yorker "Factory" des Andy Warhol und dann ins siebte Leben, die Gegenwart. Die Beziehung zwischen Matou und dem kreativ blockierten Schriftsteller Daniel ist die Rahmengeschichte und zugleich der am wenigsten inspirierte Teil. Doch das macht nichts.

Die anderen Kapitel – jedes wie ein eigenes Buch in diesem Tausendseitenwerk – geben soviel Stoff und Anregungen her, soviel Gelehrtes, Erdachtes und nachdenklich Kluges, dazu so viele literarische Tipps und historische Pointen, dass es einen schier erschlägt.

"Matou": vielleicht das opus magnum dieses gelehrten und beseligt lesenden Autors Michael Köhlmeier. Auf jeden Fall wird es auch von ihm selbst nicht leicht zu toppen sein. Alsdann: letzte Worte eines weise gewordenen ehemaligen Angebers: